Korumasız ve yardıma muhtaç 24 göçmen çocuk, Yunanistan'dan Finlandiya'ya getirildi - Son Dakika

Korumasız ve yardıma muhtaç 24 göçmen çocuk, Yunanistan'dan Finlandiya'ya getirildi
Avrupa Komisyonu ile Finlandiya tarafından alınan karar doğrultusunda Akdeniz ülkelerindeki mülteci kamplarında bulunan korumasız ve tedaviye muhtaç 24 göçmen çocuk Finlandiya'ya ulaştı.
Avrupa Komisyonu ile Finlandiya tarafından alınan karar doğrultusunda Akdeniz ülkelerindeki mülteci kamplarında bulunan korumasız ve tedaviye muhtaç 24 göçmen çocuk Finlandiya'ya ulaştı.
Avrupa Komisyonu ile yapılan anlaşma çerçevesinde Finlandiya, 175 göçmen çocuğu ülkeye almayı taahhüt etmişti. Finlandiya Göçmen Bürosu ve Avrupa Parlamentosu (AP) yetkililerin iş birliği kapsamında Yunanistan'dan gelen 10-16 yaş arasında 24 göçmen çocuk ülkeye giriş yaptı. Finlandiya Göçmen Bürosu tarafından yapılan açıklamada, çocukların çoğunun Afganistanlı olduğu ve Espoo, Kotka, Oravais ile Oulu'daki yerlerine yerleştirildikleri aktarıldı. Söz konusu çocukların kimlikleri ile ilgili başka bir detay verilemeyeceği ifade edildi.
Avrupa Komisyonu, söz konusu proje kapsamında 2 bin göçmen çocuğu Avrupa'nın farklı ülkelerine dağıtmayı amaçlıyor. - HELSİNKİ
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 16:02 Kaynak: İHA
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