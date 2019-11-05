Korumaya alınan çocuğa gözaltı uygulandığını sandılar

BATMAN'da, polis ekipleri, suça sürüklenen çocukları korumaya yönelik düzenledikleri denetimler sırasında M.Y.'yi (11) korumaya aldı. Polislerin çocuğu gözaltına aldığı düşünülüp, görüntü çekilerek, sosyal medyada paylaşılması üzerine valilikten açıklama yapıldı. Açıklamada, çocuğun gözaltına alınmadığı, suça sürüklendiği için ailesine teslim edildiği belirtildi.

Olay, 3 Kasım gecesi, kent merkezinde meydana geldi. Polis ekipleri, kent genelinde suça sürüklenen, dilencilik yapan, istismar edilen çocukların korunmalarına yönelik denetim başlattı. Denetimlerde, trafik ışıklarında bekleyen sürücülerin araçlarının camını silen 4 çocuk, polisler tarafından ailelerine teslim edilmek istendi. Müdahale sırasında 3 çocuk, olay yerinden kaçarken, M.Y. ise polis ekiplerince korumaya alındı. Çevredekilerin, çocuğun gözaltına alındığını düşünüp, çektikleri videoyu sosyal medyadan paylaşması üzerine valilikten açıklama yapıldı. Açıklamada çocuğun gözaltına alınmadığı, suça sürüklendiği için ailesine teslim edildiği belirtilerek, şöyle denildi: