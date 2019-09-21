Korunan alanlar turizmin yeni gözdesi

Turistlerin yeni gözdesi haline gelen koruma altındaki milli parklar ile tabiat parkları, yılın 8 aylık döneminde 35 milyonu aşkın kişiyi ağırladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, buralardaki imkanları değerlendirerek, ülke turizmine katkı sağlamak amacıyla master ve eylem planlarını uygulamaya koydu.

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Türkiye'de bakir doğal yapılar ve ekosistemler ile bütünleşik halde yaşayan özgün tarihi ve kültürel dokunun bulunduğu, aynı zamanda çok çeşitli ekoturizm faaliyetlerine olanak sağlayan sahaların milli park ilan edilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, bu kapsamda, tabiatı koruma ve kullanma dengesi içinde insanların buralarla iç içe yaşamasına imkan sağlamak amacıyla ülke genelinde 45 milli park, 247 tabiat parkı, 30 tabiat koruma alanı, 114 tabiat anıtı, 81 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 Ramsar alanı, 56 ulusal önemi haiz sulak alan ve 11 mahalli öneme sahip sulak alan oluşturdu.

Korunan alanların, doğal kaynakların korunması ve görsel zenginliğinin yanında ziyaretçilere ekoturizm faaliyetleri gerçekleştirme imkanı da sunması dolayısıyla son yıllarda buralara talep ve ilgi arttı.

Vatandaşların korunan alanlara yoğun ilgisi rakamlara da yansıdı. Söz konusu alanları 2015'te 12,5 milyon, 2016'da 16 milyon 813 bin 412, 2017'de 24 milyon 750 bin 594, geçen yıl 35 milyon 300 bin kişi ziyaret etti. Bu yılın 8 aylık döneminde buralara gidenlerin sayısı 35 milyon 282 bin kişiyi buldu.

Yeni planlar devrede

Bakanlık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Doğa turizminde dünyanın ilk 5 ülkesi arasına girmeyi planlıyoruz." sözleriyle ortaya koyduğu hedef doğrultusunda ülke genelinde çeşitli plan ve uygulamaları hayata geçirdi.

Bu kapsamda, Türkiye turizmindeki deniz, kum ve güneş imkanlarını tabiatla da bütünleştirecek "Tabiat Turizmi Master Planları" ve "Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planları" uygulamaya konuldu. Söz konusu planlarla Türkiye'nin yayla turizmi ve ekoturizm gibi çeşitli dallarda da tercih edilen bir ülke olması hedefleniyor.

Türkiye'nin sahip olduğu zenginlikleri planlı bir şekilde koruyup yöneterek, gelecek nesillere aktarmak amacıyla hayata geçirilen Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planları çerçevesinde 598 korunan alanda toplam 2 bin 44 turizm faaliyeti belirlendi. Faaliyet alanları içinde kültür, doğa, spor, kış, inanç, gastronomi ve av gibi alternatif turizm çeşitleri oluşturuldu.

Söz konusu turizm çeşitlerinin potansiyelini artırmak için, korunan alanlarda orman köşkleri, seyir terasları, ziyaretçi tanıtım merkezleri, tabiat eğitim merkezleri, günübirlik kullanım alanları, sosyal donatılar gibi alanların ihtiyaca ve kaynak değerine göre yatırım yapılıyor.