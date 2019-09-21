Son Dakika Haberleri: Korunan alanlar turizmin yeni gözdesi
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Korunan alanlar turizmin yeni gözdesi

24 dakika önce

Turistlerin yeni gözdesi haline gelen koruma altındaki milli parklar ile tabiat parkları, yılın 8 aylık döneminde 35 milyonu aşkın kişiyi ağırladı.

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Turistlerin yeni gözdesi haline gelen koruma altındaki milli parklar ile tabiat parkları, yılın 8 aylık döneminde 35 milyonu aşkın kişiyi ağırladı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:25 
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