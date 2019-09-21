Korunan alanlar turizmin yeni gözdesi
24 dakika önce
Turistlerin yeni gözdesi haline gelen koruma altındaki milli parklar ile tabiat parkları, yılın 8 aylık döneminde 35 milyonu aşkın kişiyi ağırladı.
Turistlerin yeni gözdesi haline gelen koruma altındaki milli parklar ile tabiat parkları, yılın 8 aylık döneminde 35 milyonu aşkın kişiyi ağırladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:25
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