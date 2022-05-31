Koruncuk Vakfı'na destek için Hopa'dan kanoyla denize açılan sporcu Ordu'ya ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Koruncuk Vakfı'na destek için Hopa'dan kanoyla denize açılan sporcu Ordu'ya ulaştı

31.05.2022 19:08

Kız çocuklarının eğitimine dikkat çekmek amacıyla kanosuyla Artvin'in Hopa ilçesinden denize açılan Şenol Özdemir, 18 günde Ordu'nun Ünye ilçesine ulaştı.

Kız çocuklarının eğitimine dikkat çekmek amacıyla kanosuyla Artvin'in Hopa ilçesinden denize açılan Şenol Özdemir, 18 günde Ordu'nun Ünye ilçesine ulaştı.

İstanbul'da yaşayan ve Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk) adına kız çocuklarının okutulması için farkındalık oluşturmak hedefiyle 14 Mayıs'ta Hopa'dan kanosuyla yola çıkan 2 çocuk babası Özdemir, Karadeniz'in dalgalı olması nedeniyle Yalı mevkisindeki kumsala çadır kurdu.

Özdemir, AA muhabirine, sosyal medya yayınlarıyla kız çocuklarının eğitimine destek olmak için böyle bir yolculuğa çıktığını belirterek, hedefinin 5 bin kilometre yol kat etmek olduğunu söyledi.

Türkiye'de bir ilki de gerçekleştirmek istediğine dikkati çeken Özdemir, "Mavi vatanı yani dört denizi kürek gücüyle geçerek Türkiye'de ve dünyada bir ilki gerçekleştirmeye çalışıyorum. Amacım Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i geçerek Hatay'daki Suriye sınırına kadar gitmek." dedi.

Özdemir, toplumların gelişimi için kız çocuklarının eğitiminin önemli olduğunun altını çizerek, "Neden kız çocukları? Çünkü kadını olmayan bir toplum asla ilerleyemez, kalkınamaz, gelişemez." diye konuştu.

Koruncuk Vakfı'na destek için Hopa'dan kanoyla denize açılan sporcu Ordu'ya ulaştı
Koruncuk Vakfı'na destek için Hopa'dan kanoyla denize açılan sporcu Ordu'ya ulaştı
Koruncuk Vakfı'na destek için Hopa'dan kanoyla denize açılan sporcu Ordu'ya ulaştı
Koruncuk Vakfı'na destek için Hopa'dan kanoyla denize açılan sporcu Ordu'ya ulaştı
Koruncuk Vakfı'na destek için Hopa'dan kanoyla denize açılan sporcu Ordu'ya ulaştı

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Van Gölü'nün kirlenmemesi için yürüyen kadınlar Tatvan'a ulaştı Van Gölü'nün kirlenmemesi için yürüyen kadınlar Tatvan'a ulaştı DENİZE ATLAMAK İÇİN ÇIKTIĞI KAYALIKLARDA MAHSUR KALDI DENİZE ATLAMAK İÇİN ÇIKTIĞI KAYALIKLARDA MAHSUR KALDI
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koruncuk Vakfı'na destek için Hopa'dan kanoyla denize açılan sporcu Ordu'ya ulaştı - Son Dakika


Son Dakika
23:55 Fİrari iş adamı Galip Öztürk Gürcistan'da gözaltına alındı
23:52 Bebek'teki cinsel ilişki olayında adam tutuklanırken, kadının akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilerek hastane sevk edildi
23:47 Antalya'da çıplak dolaşan kadınla ilgili valilik açıklama yaptı: Yüzde 70 zihinsel engelli raporu var
22:37 Yol kenarındaki duvara çarparak takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular
22:35 Bebek'ten sonra bir skandal da Antalya'dan! Bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü
22:12 İstanbul Valiliği, Galata Kulesi önünde kendini yakan kişiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı
21:51 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 975 yeni vaka tespit edildi
21:49 Galata Kulesi önünde kendini yakan genç, olaydan önce vatandaşlar arasında böyle gezmiş
21:43 Cem Yılmaz'dan şarkılı "Bebek sahili" göndermesi
20:41 A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 00:03:20. #1.13#
SON DAKİKA: Koruncuk Vakfı'na destek için Hopa'dan kanoyla denize açılan sporcu Ordu'ya ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement