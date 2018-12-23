Son Dakika Haberleri: Koruncukköy İçin Üniversitelilerden Bağış

Koruncukköy İçin Üniversitelilerden Bağış

4 saat önce

Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Modern Diller Bölümü tarafından düzenlenen kermeste elde edilen gelirin tamamı, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk) tarafından yaptırılan Koruncukköy Urla için bağışlandı.

Koruncukköy İçin Üniversitelilerden Bağış, System.String[]
Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Modern Diller Bölümü tarafından düzenlenen kermeste elde edilen gelirin tamamı, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk) tarafından yaptırılan Koruncukköy Urla için bağışlandı.

Her yıl yılbaşı kermesi düzenleyerek gelirini bir hayır kurumuna bağışlayan Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Modern Diller Bölümü, bu yıl da geleneği bozmadı. Selçuk Yaşar Kampusu fuaye alanında gerçekleştirilen kermeste; çeşitli ülkelerin kendine ait yılbaşı lezzetlerinin bulunduğu özgün tatlar, oyuncaklar ve hediyelik eşyalar da satışa sunuldu. Bu yıl, öğrencilerin ve eğitmenlerin katılımıyla oluşturulan çok dilli koro da kermese katılanlara müzik ziyafeti sundu.

Kermes geliri Koruncuk Vakfı için

İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dil eğitimi alan öğrencilerin ve eğitmenlerinin çalışmaları sonucunda ortaya çıkan koro; İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Portekizce, Rusça ve Japonca şarkılar seslendirildi. Koro seslendirdiği bilinen parçalarla büyük beğeni topladı. Modern Diller Koordinatörü Bilge Seyhan Akmercanoğlu, kermesten elde edilen gelirin tamamının, Koruncuk Vakfı tarafından yaptırılan Urla'nın Barbaros Mahallesinde 15 bin metrekare arazi üzerinde konumlanan ve hazırlıklarında son aşamaya gelinen Türkiye'nin ikinci çocuk köyü Koruncukköy Urla için bağışlandığını ifade etti. Kermesi organize eden eğitmen ve öğrenciler, böyle bir amaca hizmet etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:51 Kaynak: İHA

Türkiye, Urla, Yaşar Üniversitesi, Güncel
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