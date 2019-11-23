Korunmaya muhtaç çocukları badmintonla geleceğe hazırlıyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan 7-12 Yaş Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde öğretmenlik yapan Saliha Yüksel, bakıma ve korunmaya muhtaç çocukların öz güven kazanmalarına ve sosyalleşmesine katkı sağlamak için kurduğu takımla geleceğin sporcularını yetiştiriyor.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğüne bağlı 7-12 Yaş Çocuk Evleri Sitesinde yaklaşık 6 yıldır görev yapan Yüksel, öğrencilerin kişisel gelişimini desteklemek için çini işlemeciliği, dekoratif ahşap boyama gibi çeşitli sanatsal faaliyetlerde bulundu.

Yüksel, daha sonra çocukların enerjilerini doğru yöne kanalize edebilmeleri ve zamanlarını verimli kullanmalarını sağlamak amacıyla badmintonla ilgilenmeye karar verdi.



Bunun için Türkiye Badminton Federasyonu ile Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan 1. Kademe Badminton Antrenör belgeleri alan Yüksel, daha sonra kurduğu takımla çocuklara düzenli antrenmanlar yaptırdı.



Çeşitli turnuvalara katılarak çocukların ferdi ve takım olarak kupa ve madalyalar kazanmasını sağlayan Yüksel, onları geleceğin badmintoncuları olabilmeleri için büyük çaba sarf ediyor.



"Badminton çocuklara birer motivasyon kaynağı oluyor"

Saliha Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, badmintonun çocukların gelişiminde önemli bir yer tuttuğunu ve severek bu sporla ilgilendiklerini söyledi.



Kendisinin badmintonla daha önce hiç ilgilenmediğini belirten Yüksel, "Türkiye'de gelişmekte ve hızlı yayılan bir spor. İlgimi çekti ve ilk önce kendim öğrenmeye karar verdim. Çocukların enerjilerini doğru yöne kanalize edebilmeleri ve zamanlarını verimli kullanmalarını sağlamak adına badminton antrenörlük sertifikasını almaya karar verdim. Bu dönemde işitme engelli çocuklarımız da vardı, onlara da faydalı olmak adına Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan onun da antrenörlük belgesini aldım." diye konuştu.



Yüksel, sporun çocukların sabırlı olmalarına, hedefler oluşturmalarına ve zamanı iyi yönde kullanmalarına yardımcı olduğunu dikkati çekti.

Kurum olarak çocukların bu tür aktivitelere katılmalarını önemsediklerini aktaran Yüksel, şöyle devam etti:

"Akademik başarının yanı sıra sporla sanatla uğraşmak çocuklarımızın sosyalleşmesi ve öz güven kazanması adına önemli faktörler. Çocukların spor yapması ahlaki açıdan olumlu bir etkinlik. Badminton bu tip beceriler kazandıran da bir spor. Çocuklar buraya katılmayı heves ettikleri için de akademik başarılarını da olumlu yönde etkiliyor. Etüt saatlerimize daha düzenli katılmak istiyorlar, okula düzenli gitmek istiyorlar çünkü işin ucunda turnuvaya gitmek var. Bu süreç onları pekiştiriyor ve badminton çocuklara birer motivasyon kaynağı oluyor."



"Çocuklar bizim geleceğimiz"



Yüksel, badmintona ilgisi olup devam ettirmek isteyen çocuklara desteklerini sürdürdüklerini anlatarak, spor liselerinin mülakatlarında, üniversitelerin beden eğitiminin farklı bölümlerine girerken bu sporla uğraşmanın avantajlarının yaşadıklarını ifade etti.



Çocukların badmintonla ilgilenmelerinin onların takım halinde davranmalarını, birbirlerine yardımcı olmaları ve belli bir disiplin kazanmalarını da sağladığını vurgulayan Yüksel, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Onların topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerini ve meslek hayatlarına geçtiklerinde ahlaklı bireyler olmalarını çok önemsiyoruz. Bakanlığımızın politikası da bu yönde. Bizler de her zaman elimizden gelen fedakarlıkları yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.