Korunmaya Muhtaç Çocukları Gülümsetecek Proje 'Mutluluk Gardırobu'
1 saat önce
Muhtaç durumdaki çocuklara yardım eli uzatan 'Mutluluk Gardırobu' projesi Şubat ayı boyunca yardımseverlerden destek bekliyor.
Muhtaç durumdaki çocuklara yardım eli uzatan 'Mutluluk Gardırobu' projesi Şubat ayı boyunca yardımseverlerden destek bekliyor.
CarrefourSA'nın muhtaç durumdaki çocuklara yardım etmek için sosyal sorumluluk projesi 'Mutluluk Gardırobu' destek bekliyor. Proje kapsamında CarrefourSA Bursa
AVM'de yapılacak minimum 10 lira tutarındaki bir alışveriş ürününü gardıroba bağışlandığında, Türkiye
Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (KORUNCUK), muhtaç çocuklara ulaştıracak.
Yapılan bilgilendirmede; 1 Şubat'ta başlayan sosyal sorumluluk projesi 28 Şubat
'a kadar devam edecek. - BURSA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:31 Kaynak: İHA
Hükümet, Sebze ve Meyveden Sonra Su Fiyatları İçin de Harekete Geçti
Polis, "Gözaltında Cinsel Saldırı" İddialarına Görüntü ile Yanıt Verdi
Beyaz Gelincik Diye Bir Türün Olmadığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü, Yaşamını Yitirdi