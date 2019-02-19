Korunmaya Muhtaç Çocukları Gülümsetecek Proje 'Mutluluk Gardırobu'

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Hükümet, Sebze ve Meyveden Sonra Su Fiyatları İçin de Harekete Geçti

Polis, "Gözaltında Cinsel Saldırı" İddialarına Görüntü ile Yanıt Verdi

Beyaz Gelincik Diye Bir Türün Olmadığı Ortaya Çıktı