Son Dakika Haberleri: Korunmaya Muhtaç Çocukları Gülümsetecek Proje 'Mutluluk Gardırobu'

Korunmaya Muhtaç Çocukları Gülümsetecek Proje 'Mutluluk Gardırobu'

1 saat önce

Muhtaç durumdaki çocuklara yardım eli uzatan 'Mutluluk Gardırobu' projesi Şubat ayı boyunca yardımseverlerden destek bekliyor.

Korunmaya Muhtaç Çocukları Gülümsetecek Proje 'Mutluluk Gardırobu', System.String[]
Muhtaç durumdaki çocuklara yardım eli uzatan 'Mutluluk Gardırobu' projesi Şubat ayı boyunca yardımseverlerden destek bekliyor.

CarrefourSA'nın muhtaç durumdaki çocuklara yardım etmek için sosyal sorumluluk projesi 'Mutluluk Gardırobu' destek bekliyor. Proje kapsamında CarrefourSA Bursa AVM'de yapılacak minimum 10 lira tutarındaki bir alışveriş ürününü gardıroba bağışlandığında, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (KORUNCUK), muhtaç çocuklara ulaştıracak.

Yapılan bilgilendirmede; 1 Şubat'ta başlayan sosyal sorumluluk projesi 28 Şubat'a kadar devam edecek. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:31 Kaynak: İHA

Bursa, Güncel
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