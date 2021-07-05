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Koruyucu aile farkındalığı çalışması yapıldı - Son Dakika

Koruyucu aile farkındalığı çalışması yapıldı

05.07.2021 15:10
Koruyucu aile farkındalığı çalışması yapıldı, System.String[]

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinliklerle Koruyucu Aile farkındalığı çalışmaları gerçekleştirildi.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinliklerle Koruyucu Aile farkındalığı çalışmaları gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı 30 Haziran'ın Koruyucu Aile Günü olarak kutlanmasına ilişkin genelgenin resmi gazetede yayımlanmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Adıyaman'da çeşitli programlar yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen etkinliklerle koruyucu aileler davet edilerek çeşitli eğitimler ve kutlama programı gerçekleştirildi.

Yapılan etkinliklerle ilgili açıklamalarda bulunan İl Müdür Vekili Abdurrahman Bilgiç, "Koruyucu aileye verilen çocuk sayısında artış sağlamanın toplum içerisinde gelecekte yaşanabilecek sosyolojik bozulmaların önüne geçecektir. Bakanlığımız tarafından geliştirilen koruyucu aile hizmet modeli, çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre sağlanamayan çocuklarımızın aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, gönüllü statüde, devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen kalpleri şefkatle atan uygun aile ya da kişilerin yanına verilmesidir. Sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuk sayısında son 3 yıl içerisinde 4 kat artış sağlamış bulunmaktayız. Geçmişle kıyaslandığında ilimizde koruyucu aile hizmetleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar büyük bir başarıyı elde ettiğimiz anlamını taşımaktadır. Devletimizin şefkat eli çok büyük, onları ısıtmaya yeter ama bir aile ortamında yaşamaya tüm çocukların hakkı vardır. O yüzden tüm ailelerimizi sofralarına birer tabak daha koyarak koruyucu aile olmaya her platformda çağırıyoruz. İnanın koruyucu aile annesi olmak belki de fiziksel ve fizyolojik anne olmaktan daha değerli. Koruyucu aile hizmet modelinin geleceğimiz olan çocuklarımız açısından ne kadar elzem olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Çocuklarımızın geleceğine dokunmak, onlara sıcak bir aile ortamı sunmak isteyen tüm vatandaşlarımızı il müdürlüğümüze davet ediyorum. Bu vesilesi ile fedakar koruyucu ailelerimizin gününü kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Koruyucu aile farkındalığı çalışması yapıldı
Koruyucu aile farkındalığı çalışması yapıldı
Koruyucu aile farkındalığı çalışması yapıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Koruyucu Aile, cumhurbaşkanı, Adıyaman, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Koruyucu aile farkındalığı çalışması yapıldı - Son Dakika


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