"Koruyucu Aile Günü" etkinlikleri
Etkinliğe katılanların yürüyüş yapması
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ın konuşması
Geleneksel çocuk oyunları oynanması Osmaniye'de "Koruyucu Aile Günü" kutlandı
Osmaniye'de kurum müdürleri, koruyucu aileler ve çocuklar Fakıuşağı Mahallesi'nden kortej halinde etkinliklerin yapılacağı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) yerleşkesine yürüdü.
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, koruyucu ailenin önemine değinerek, kentte 72 koruyucu ailenin 102 çocuğa yuvasını açtığını belirtti.
Konuşmaların ardından etkinlik alanında geleneksel çocuk oyunları oynandı.
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