"Koruyucu Aile Günü" kutlandı - Son Dakika
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"Koruyucu Aile Günü" kutlandı

30.06.2022 16:43

"Koruyucu Aile Günü" etkinlikleri Etkinliğe katılanların yürüyüş yapması Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ın konuşması Geleneksel çocuk oyunları oynanması Osmaniye'de "Koruyucu Aile Günü" kutlandıOsmaniye'de kurum müdürleri, koruyucu aileler ve çocuklar Fakıuşağı Mahallesi'nden kortej...

"Koruyucu Aile Günü" etkinlikleri

Etkinliğe katılanların yürüyüş yapması

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ın konuşması

Geleneksel çocuk oyunları oynanması Osmaniye'de "Koruyucu Aile Günü" kutlandı

Osmaniye'de kurum müdürleri, koruyucu aileler ve çocuklar Fakıuşağı Mahallesi'nden kortej halinde etkinliklerin yapılacağı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) yerleşkesine yürüdü.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, koruyucu ailenin önemine değinerek, kentte 72 koruyucu ailenin 102 çocuğa yuvasını açtığını belirtti.

Konuşmaların ardından etkinlik alanında geleneksel çocuk oyunları oynandı.

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Muş'ta 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kutlandı Muş'ta 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kutlandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Koruyucu Aile Günü' kutlandı - Son Dakika

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