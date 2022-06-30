"Koruyucu Aile Günü" kutlandı - Son Dakika
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"Koruyucu Aile Günü" kutlandı

30.06.2022 21:41

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, millet olarak ve inançları gereği aileye her zaman önem verildiğini belirtti.

Türk milletini bir arada tutan unsurun sağlam aile yapısı olduğunu aktaran Elban, şöyle devam etti:

"Her zaman aileyi oluşturan fertler arasında kan bağı olmak zorunda değil. Sizler gibi bu kutsi görevi üstlenen ailelerimiz sayesinde aile konusunda eksik olduğunu düşündüğümüz yavrularımızın da bu eksikliğini büyük bir fedakarlıkla, onurla ve samimiyetle gideriyorsunuz. Bu manada devlet ve milletimiz adına sizlere şükran borçluyuz."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer de Adana'da da 252 koruyucu ailenin 345 çocuğa yuvasını açtığını söyledi.

Koruyucu ailelerin de konuşma yaptığı etkinlikte, Karagöz-Hacivat gösterisi sunuldu, çocuklar müzik eşliğinde eğlendi.

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Osmaniye'de koruyucu aileler ve çocukları doyasıya eğlendi Osmaniye'de koruyucu aileler ve çocukları doyasıya eğlendi Osmaniye'de koruyucu aileler ve çocukları doyasıya eğlendi Osmaniye'de koruyucu aileler ve çocukları doyasıya eğlendi
Kaynak: AA

Koruyucu Aile Günü, Osmaniye, Hatay, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Koruyucu Aile Günü' kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Koruyucu Aile Günü" kutlandı - Son Dakika
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