Üye Girişi
"Koruyucu aile" modeliyle 8 bin 141 çocuk aile sevgisine kavuştu - Son Dakika

"Koruyucu aile" modeliyle 8 bin 141 çocuk aile sevgisine kavuştu

28.06.2021 10:57

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "Aile Odaklı" sosyal hizmetler kapsamında koruyucu aile hizmetlerinden 8 bin 141 çocuk faydalandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "Aile Odaklı" sosyal hizmetler kapsamında koruyucu aile hizmetlerinden 8 bin 141 çocuk faydalandı.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Türkiye'de koruma altındaki çocuklar için uygulanan aile odaklı bakım sistemiyle çocukların ev ortamında sevgi ve güvenle büyüyebilmesi ve geleceğe öz güvenle hazırlanmaları sağlanıyor.

Osmanlı Devleti döneminde savaşta kimsesiz kalan çocukları korumak amacıyla 1914'te "Darüleytam"larla başlayan, 1908'de "Himaye-i Etfal Cemiyeti" ile devam eden çocuk koruma sistemi, Türkiye Cumhuriyeti'nde tam 76 yıl Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) çatısı altında yürütüldü.

İlgili kuruluşların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesine alınmasıyla, korunmaya muhtaç çocukların bakımının yanı sıra mutlu ve öz güvenli, kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olarak yetişmesi için eğitim öğretim süreçlerinden sosyal faaliyetlere kadar Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde birçok alanda dönüşüm çalışmaları hayata geçirildi.

Son yıllarda hız kazanan çalışmalarla, çocuklar için kurum bakımının dışında "aile" odaklı sistemler önem kazandı.

Bu süreçte yetiştirme yurdu ve koğuş tipi yapılara son verilirken, çocukların mümkünse önce aile yanında, mümkün olmadığı durumlarda ise çocuk evlerinin merkeze alındığı "ev tipi" hizmet modelinden yararlandırılması uygulaması devreye girdi.

Sadece ekonomik sebeplerden ötürü kuruluş bakımına ihtiyaç duyan çocukları, Sosyal Ekonomik Destek (SED) ile ailesinin yanında tutan Bakanlık, ikinci aşamada ise durumu uygun çocukların, kuruluş bakımına hiç girmeden doğrudan koruyucu aile veya evlat edinme sistemine dahil edilmesini amaçlıyor.

Bu seçeneklerin uygulanamayacak olması halinde ise çocukların bakımı, ev tipi kuruluşlar olan çocuk evleri, çocuk evleri siteleri ve çocuk destek merkezlerinde gerçekleştiriliyor. Uzman sosyal çalışmacılar ve bakıcı annelerin görev yaptığı bu kuruluşlarda, çocukların kendileriyle barışık, mutlu ve başarılı bireyler olarak hayata hazırlanmaları amacıyla eğitim öğretim süreçleri, sanat ve spor aktiviteleri uygulanıyor.

Ailesi yanında 138 bin 663 çocuğa SED desteği veriliyor

Bakanlığın verilerine göre, çocuk evleri, çocuk evleri siteleri ve çocuk destek merkezlerinde, 13 bin 470 çocuğa bakılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2012'de başlatılan Gönül Elçileri Projesi ile hız kazanan koruyucu ailelik sistemi ile şu an 8 bin 141 çocuk sıcak yuvaya kavuştu.

Evlat edinme sisteminden bugüne kadar toplam 18 bin 53 çocuk yararlanırken, ailesi yanında 138 bin 663 çocuk SED ile destekleniyor.

Çocukların bakım ve eğitim süreçleri Bakanlık takibinde

Bakanlık, devlet koruması altındaki çocukların kuruluş veya koruyucu aile yanındaki bakım ve eğitim süreçlerini yakından takip ediyor.

Kuruluş bakımından ayrılan çocukların devlet ve özel sektördeki istihdamı destekleniyor. Kurum bakımına yönelik koruma kararları, öğrenimlerine devam eden gençler için 25 yaşına kadar uzatılabiliyor.

Kuruluş bakımından çıkan gençlere sosyal hayatta karşılaşabilecekleri problemlerin çözümü için düzenli rehberlik desteği de veriliyor.

Bakanlığın verilerine göre, bugüne kadar özel sektörde 5 bin 964, devlette de 55 bin 862 gencin istihdamı sağlandı.

Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Koruyucu aile' modeliyle 8 bin 141 çocuk aile sevgisine kavuştu - Son Dakika


Son Dakika

Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek 12:17 Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek Portekiz kaybetti, Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız 12:00 Portekiz kaybetti, Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız Ek gelir olarak başlamıştı, aylık yaklaşık 30 bin organik yumurta üretiyor 11:42 Ek gelir olarak başlamıştı, aylık yaklaşık 30 bin organik yumurta üretiyor
Danimarkalı yıldız Maehle'nin Fenerbahçe selamı EURO 2020'ye damga vurdu 11:34 Danimarkalı yıldız Maehle'nin Fenerbahçe selamı EURO 2020'ye damga vurdu Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı 10:56 Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü 10:03 Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü
İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı 09:01 İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar 08:06 Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar

Son Dakika Haberleri
12:21 İngiliz basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaştığını yazdı
12:17 Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek
12:15 Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor
11:59 Portekiz kaybetti, Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız
11:41 Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü
11:34 Danimarkalı yıldız Maehle'nin Fenerbahçe selamı EURO 2020'ye damga vurdu
11:29 Bahşiş için düğün konvoyunun önünü kestiler, hastanelik oldular!
11:29 İhalesi iptal edilen gazeteci Enver Aysever, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tazminat davası açtı
11:11 Diego Costa ve Hulk ile anlaşma noktasına gelen Beşiktaş, bir de alternatif golcü getirmek istiyor
10:36 Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için beklenen gün geldi
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaştığını yazdı İngiliz basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaştığını yazdı         
12:21
Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor         
12:16
Tavuk fiyatlarına yüzde 20 zam geldi! Üretimi durduran firmalar sokak kısıtlamasından yakınıyor Tavuk fiyatlarına yüzde 20 zam geldi! Üretimi durduran firmalar sokak kısıtlamasından yakınıyor         
12:00
Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü         
11:41
Bahşiş için düğün konvoyunun önünü kestiler, hastanelik oldular! Bahşiş için düğün konvoyunun önünü kestiler, hastanelik oldular!         
11:30
İçişleri genelge yayımladı, işte kalem kalem tam normalleşme adımları! Başlangıç 1 Temmuz'da İçişleri genelge yayımladı, işte kalem kalem tam normalleşme adımları! Başlangıç 1 Temmuz'da         
10:06
Taylan Antalyalı'nın giydiği tişört sosyal medyayı ayağa kaldırdı Taylan Antalyalı'nın giydiği tişört sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
09:53
Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı         
08:24
Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan olay yaratacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan olay yaratacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı         
07:40
Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü         
07:37
Irina Shayk'ın üstsüz pozu gündeme bomba gibi düştü Irina Shayk'ın üstsüz pozu gündeme bomba gibi düştü         
00:47
Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu, iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu, iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı         
00:05
Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü         
23:01
Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı Cevher Erdem istifa etti Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı Cevher Erdem istifa etti         
21:33
Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı         
20:05
Ölümden kıl payı kurtulan genç, takla atan aracın içinde sigara istedi! Çevredekiler ne yapacağını bilemedi Ölümden kıl payı kurtulan genç, takla atan aracın içinde sigara istedi! Çevredekiler ne yapacağını bilemedi         
19:02
Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video sosyal medyayı salladı: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video sosyal medyayı salladı: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık         
14:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2021 12:31:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Koruyucu aile" modeliyle 8 bin 141 çocuk aile sevgisine kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement