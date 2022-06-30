Koruyucu aile oldukları 2 kardeşe sünnet düğünü yaptılar

MUĞLA'da yaşayan Nedime (51) ve Kamuran Layık (53) çifti, 2 yıl önce koruyucu ailesi oldukları Alp (8) ile kardeşi Barış T.'ye (7) sünnet düğünü düzenledi, çocukların sevincine yakınları da ortak oldu.

İstanbul'da şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden ayrılan Nedime Layık, 2010'da Muğla'ya yerleşti. 3 çocuk annesi Nedime Layık, 2016'da alışveriş yaptığı eczanede kalfa olarak çalışan Kamuran Layık ile tanıştı. Çift, evlilik kararı aldı. Ev kadını Nedime Layık'a, Sevgi Evi'nde görevli arkadaşı, 'koruyucu aile' olması yönünde öneride bulundu. Layık, arkadaşının önerisini eşi ile paylaştı. Birlikte ortak karar alan çift, 2020'de Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne giderek 'Koruyucu Aile' projesinden yararlanmak istediklerini bildirdi. Tüm şartları yerine getiren aile, Alp ile kardeşi Barış T.'yi gördüklerinde heyecan yaşadı. Layık çifti, koruyucu ailesi oldukları kardeşler için sünnet düğünü düzenledi. Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği eğlencede, çocuklara kına yakılmasının ardından, takı merasimi düzenlendi. Nedime-Kamuran Layık çifti, Alp ve kardeşi Barış T., ile gecede gönüllerince eğlendi.

'BAMBAŞKA BİR DUYGU İÇERİSİNDEYİM'Nedime Layık, çocukları çok sevdiğini belirterek, "Arkadaşım 'Sevgi Evi'nde çalışıyor. Kendisi 'koruyucu aile' olmamı önerdi. Çocukların aile ortamında büyümelerine vesile olmak istedim. Eşim de kararıma saygı duydu. Bu konuda kendisine teşekkür ediyorum. Onlara hatıra kalması için sünnet töreni düzenledik. Bambaşka bir duygu içerisindeyim. Anlatamıyorum, yaşamak lazım" dedi.'86 AİLEMİZİN YANINDA 96 EVLADIMIZ BULUNUYOR'Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, Layık çiftinin mutluluklarına ortak olduklarını belirterek, "Koruyucu aile sayısının artırılması için güzel bir etkinlik oldu. Muğla genelinde 86 ailemizin yanında 96 evladımız bulunuyor. Sayıyı daha da yukarılara çıkartacağız. Bu hizmete gönül verecek olanları müdürlüğümüze bekliyorum. Sünnet merasimi tertip eden ailemize teşekkür ediyorum" diye konuştu.