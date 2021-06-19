Üye Girişi
Koruyucu Aile Oldukları Çocuklarla Mutlu Bir Yuvaya Kavuştular - Son Dakika

Koruyucu Aile Oldukları Çocuklarla Mutlu Bir Yuvaya Kavuştular

19.06.2021 21:05
Koruyucu Aile Oldukları Çocuklarla Mutlu Bir Yuvaya Kavuştular, System.String[]

Sivas'ta iki kardeşin koruyucu ailesi olduktan sonra 2 yıl sonra kendi bebeklerini kucaklarına alan ve son olarak 7 yaşındaki kız çocuğuna yuvalarının kapısını açan Nebile ve Ekrem Irkıl çifti, kendilerine annelik ve babalık duygusunu tattıran çocuklarıyla mutlu bir yaşam sürüyor.

Sivas'ta iki kardeşin koruyucu ailesi olduktan sonra 2 yıl sonra kendi bebeklerini kucaklarına alan ve son olarak 7 yaşındaki kız çocuğuna yuvalarının kapısını açan Nebile ve Ekrem Irkıl çifti, kendilerine annelik ve babalık duygusunu tattıran çocuklarıyla mutlu bir yaşam sürüyor.

Sivas'ta yaşayan ve 30 yıl önce dünya evine giren Nebile ve Ekrem Irkıl çifti, evliliklerinin ardından uzun yıllar çocuk sahibi olamayınca 16 sene önce iki kardeş Ebru ve Mehmet K'ye koruyucu aile oldu. Çift, 2 yıl sonra da kendi çocukları Bora'nın dünyaya gelmesiyle yeniden mutluluk yaşadı.

Ebru, Mehmet ve Bora'nın büyümesi üzerine yakın zamanda 7 yaşındaki Yağmur'un bakımını da üstlenen çift, ikisi kız, ikisi erkek 4 çocuklarıyla mutlu bir yaşam sürüyor.

Her şeyin ilkini yaşadık

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir okulda memur olarak görev yapan baba Ekrem Irkıl, eşiyle koruyucu ailesi oldukları çocukları öz evladından ayırmadıklarını dile getirerek, "Kız çocuğu alacaktık, Ebru'yu kardeşi Mehmet'ten ayırmamak için ikisini de aldık. Çok şükür mutluyuz. Her şeyin ilkini onlarda yaşadığımız için hiçbirini öz evlatlarımızdan ayırmıyoruz. " dedi.

Çocukların hepsini aynı derecede sevdiğini anlatan Irkıl, şunları kaydetti:

"Çocuğumuz olduktan sonra da hayatımızda hiçbir değişiklik olmadı. Hatta sevgimiz daha da çoğaldı. Her şeyin ilkini onlarda yaşadık, herkese tavsiye ederim, çok güzel bir duygu. İçten bağlılıkla sadakatle sahip çıkarsan çok güzel bir şey. Çocuklar olmadan önce eşimle sessiz sakin bir hayat yaşıyorduk. Çocuklar hayatımıza girdikten sonra onların okul dönemleri, büyümeleri her şeyin ilkini yaşattılar bize. Çok güzel bir duygu. Çocuklarım her Babalar Günü'nde beni unutmuyorlar ve hediye alıyorlar. Yıllarca boş yaşamışız. Ne Anneler Günü, ne Babalar Günü hiç bir şey bilmiyorduk. Şimdi çok şükür bizi düşünen çocuklarımız var, çok şükür mutluyuz. Babalar Günü'nde ilk hediyemi alınca dünyalar benim oldu. "

Herkese koruyucu aile olmayı tavsiye eden Irkıl, "Bu gönül işi, gönülden canı yürekten sahip çıkarlarsa her şey su gibi akıp gidiyor. Çocuklar da aile ortamını görmüş oluyor. " diye konuştu.

Anne Nebile Irkıl ise yaşadıkları hislerin tarifsiz olduğunu, Anneler Günü ve Babalar Günü duygularını çocukları sayesinde yaşadıklarını anlatarak, "Bilseydik daha önce alırdık ve daha önce yaşardık bu duyguları. İyi ki koruyucu aile olmuşuz. " dedi.

Irkıl, eşinin Babalar Günü'nü tebrik ederek, "Eşim ilk Babalar Günü hediyesini aldığında çok mutlu olmuştuk, ağlamıştım. Çok güzel bir duyguydu. İnsanlar hiç düşünmesinler, ben ilk zamanlar çok düşündüm çok zaman kaybetmişiz. " diye konuştu.

Ebru K. ise şanslı bir çocuk olduğunu düşündüğünü dile getirerek, "Böyle şeyler tesadüf olmuyor, kaderimizde annem ve babamın ailem olması varmış. Çok mutluyum, iyi ki benim ailem olmuşlar. Bir kez daha dünyaya gelsem yine ailemi isterdim. Babalar Günü kutlu olsun, iyi ki benim babam olmuş. " ifadelerini kullandı.

Aile EğitimProgramı Aile Eğitim Programı Bakanlığımıza YapılacakBağışlar ve Yardımlar Bakanlığımıza YapılacakBağışlar ve Yardımlar Erişilebilirlik DeğerlendirmeModülü Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü E-Kütüphane E-Kütüphane Gönül Elçileri Programı Gönül Elçileri Programı Sosyal PolitikaÇalışmaları Dergisi Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi Sevgi Bir KuşÇocuk Dergisi Sevgi Bir Kuş Çocuk Dergisi Şiddete MaruzKalındığında... Şiddete MaruzKalındığında... Şiddet Önleme veİzleme Merkezi Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi

Koruyucu Aile Oldukları Çocuklarla Mutlu Bir Yuvaya Kavuştular

milli eğitim bakanlığı, Babalar Günü, Bora Füzesi, Sivas, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Koruyucu Aile Oldukları Çocuklarla Mutlu Bir Yuvaya Kavuştular - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yabancı kuralı karşısında TFF'ye karşı tek vücut olan Kulüpler Birliği'nde Alanyaspor çatlağı 21:25 Yabancı kuralı karşısında TFF'ye karşı tek vücut olan Kulüpler Birliği'nde Alanyaspor çatlağı Nejat İşler siyasete atıldı! Seçmene ilk mesajını 20:58 Nejat İşler siyasete atıldı! Seçmene ilk mesajını "şimdi tam zamanı" diyerek verdi Çocuk kitabında büyük skandal! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi 20:41 Çocuk kitabında büyük skandal! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi
Gaziantep'teki şantiyede iskele faciası: 2 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralı 20:04 Gaziantep'teki şantiyede iskele faciası: 2 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralı Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 51 kişi vefat etti, 5 bin 480 yeni vaka tespit edildi 19:30 Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 51 kişi vefat etti, 5 bin 480 yeni vaka tespit edildi Kahreden ölüm! Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu hayatını kaybetti 18:04 Kahreden ölüm! Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu hayatını kaybetti
Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı 17:38 Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı Çektiği videolarla fenomen olmuştu! O çobanın, sosyal medyadan ayda 5 ile 20 bin lira arasında kazandığı ortaya çıktı 17:11 Çektiği videolarla fenomen olmuştu! O çobanın, sosyal medyadan ayda 5 ile 20 bin lira arasında kazandığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:36 Hakan Çalhanoğlu ve Ragnick vaadinde bulunmuştu! İbrahim Özdemir'in hayali 7. sandıkta sona erdi
17:15 Şenol Güneş bile artık inanmıyor: Bu turnuvadan geri dönmek bizim için üzüntü verici oldu
17:11 Güvenlik görevlisi kadın "sürtünme yoluyla taciz" iddiasıyla karakola gitti
16:58 Son Dakika: Aşılamada yaş sınırı 30'a düştü, yarın itibarıyla randevu alınabilecek
16:47 Kartal'daki depremi bilen deprem uzman yeni tahminini yaptı
16:40 Galatasaray başkanlık seçiminde, eski bakan Fikri Sağlar'ın 3 Temmuz sözleri dikkat çekti
16:36 Şiddeti çok büyük olmayan İstanbul depremi niye bu kadar çok hissedildi? Yetkili isim, bu durumu derinlikle ilişkilendirdi
16:16 İslam Memiş elinde altını olanlara çağrı yaptı: Satış için acele etmeyin
16:15 Kartal'daki deprem büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Uzman isimden rahatlatan ifadeler
15:53 Galatasaray'daki başkanlık seçiminde heyecan dorukta! Açılan ilk sandıklarda Eşref Hamamcıoğlu adına atılan oy sayısı daha fazla çıktı
Galatasaray'ın başkanlık seçiminde ortalık karıştı! Galatasaray Lisesi koridorlarında destekçiler birbirine girdi Galatasaray'ın başkanlık seçiminde ortalık karıştı! Galatasaray Lisesi koridorlarında destekçiler birbirine girdi         
22:08
Pendik'te depremin ardından hasar oluşan 4 katlı bina tahliye edildi Pendik'te depremin ardından hasar oluşan 4 katlı bina tahliye edildi         
21:14
EURO 2020 F Grubu'nda müthiş bir heyecana sahne olan maçta Almanya, Portekiz'i 4-2 mağlup etti EURO 2020 F Grubu'nda müthiş bir heyecana sahne olan maçta Almanya, Portekiz'i 4-2 mağlup etti         
20:58
Galatasaray'dan KAP açıklaması: Kulübümüze uygulanan idari, mali ve sportif kısıtlamalar tümüyle kaldırılmıştır Galatasaray'dan KAP açıklaması: Kulübümüze uygulanan idari, mali ve sportif kısıtlamalar tümüyle kaldırılmıştır         
20:16
Kaldırımdakiler nefeslerini tutarak izledi! 2 çocuk kurşunların arasında kaldı Kaldırımdakiler nefeslerini tutarak izledi! 2 çocuk kurşunların arasında kaldı         
19:31
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı! Bu sefer çok fena vuracak Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı! Bu sefer çok fena vuracak         
19:10
Son Dakika: Aylar sonra partililerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim talimatı: Startı verdik Son Dakika: Aylar sonra partililerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim talimatı: Startı verdik         
17:42
Güvenlik görevlisi kadın Güvenlik görevlisi kadın "sürtünme yoluyla taciz" iddiasıyla karakola gitti         
17:12
Kartal'daki depremi bilen deprem uzman yeni tahminini yaptı Kartal'daki depremi bilen deprem uzman yeni tahminini yaptı         
16:48
Kesimi yapılan hayvanları taşıyan kamyonet kaza yaptı! Olay sonrası yol, kan gölüne döndü Kesimi yapılan hayvanları taşıyan kamyonet kaza yaptı! Olay sonrası yol, kan gölüne döndü         
16:35
G.Saray'da nefes kesen seçim! 28. sandıkta Burak Elmas öne geçti G.Saray'da nefes kesen seçim! 28. sandıkta Burak Elmas öne geçti         
16:03
Bakan Pakdemirli çiftçilere yapılan desteği bu sözlerle anlattı: 100 bin lira hibe veriyoruz, bunu baba oğluna yapmaz Bakan Pakdemirli çiftçilere yapılan desteği bu sözlerle anlattı: 100 bin lira hibe veriyoruz, bunu baba oğluna yapmaz         
15:11
18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı 18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı         
14:02
Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti! Yan yana ilk poz Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti! Yan yana ilk poz         
12:42
Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti         
12:31
Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı         
12:00
6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum 6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum         
11:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2021 22:18:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Koruyucu Aile Oldukları Çocuklarla Mutlu Bir Yuvaya Kavuştular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement