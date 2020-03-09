Koruyucu aile sayısı üç kat arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koruyucu aile sayısı üç kat arttı - Son Dakika

Koruyucu aile sayısı üç kat arttı

38 dakika önce

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Adıyaman'da, korunmaya muhtaç çocukların sıcak bir aile ortamı bulması amacıyla çalışmalarda aile yanına yerleştirilen çocuk sayısında 3 kat artış sağlandı.

Koruyucu aile sayısı üç kat arttı, System.String[]

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Adıyaman'da, korunmaya muhtaç çocukların sıcak bir aile ortamı bulması amacıyla çalışmalarda aile yanına yerleştirilen çocuk sayısında 3 kat artış sağlandı.


Koruyucu aileye verilen çocuk sayısında artış sağlamanın toplum içerisinde gelecekte yaşanabilecek sosyolojik bozulmalarında önüne geçilebileceğini söyleyerek açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Fehmi Çelik, "Koruyucu aile hizmet modeli, çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre sağlanamayan çocuklarımızın aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, gönüllü statüde, devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen kalpleri şefkatle atan uygun aile ya da kişilerin yanına verilmesidir.


Sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuk sayısında 3 kat artış sağlamış bulunmaktayız. Geçmişle kıyaslandığında ilimizde koruyucu aile hizmetleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar büyük bir başarıyı elde ettiğimiz anlamını taşımaktadır. Şubat ayı içerisinde bakanlığımız nezdinde gerçekleştirilen Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi Çalıştayında Geçici Koruyucu Aile bildirgesi yayınlanmıştır.


Bu bildirgede ön plana çıkan öneriler arasında, geçici koruyucu aile modelinin pilot uygulamalarının başlatılması, koruyucu aile mentorlük sisteminin hayata geçirilmesi, koruyucu aile hizmetinin MEB müfredatında yer almasının sağlanması, üniversitelerde koruyucu aile hizmetine yönelik dersler eklenmesi, medyada yer alan dizi ve yapımlarda koruyucu aile hizmetine olumlu şekilde yer verilmesi ve doğru bilgi aktarımının sağlanması, koruyucu aile hizmetine yönelik öykü ve hikayeler içeren belgesellerin yapılması, tecrübeli koruyucu ailelerin illerde oluşturulan koruyucu aile komisyonlarına dahil edilmesi, ulusal koruyucu aile gününün belirlenmesi ve koruyucu aile odaklı çocuk koruma sisteminin tüm paydaşlarla birlikte geliştirilmesi maddeleri yer almaktadır.


Koruyucu aile hizmet modelinin geleceğimiz olan çocuklarımız açısından ne kadar elzem olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk rehberliğinde, Valimiz Aykut Pekmez'in desteğiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çocuklarımızın geleceğine dokunmak, onlara sıcak bir aile ortamı sunmak isteyen tüm vatandaşlarımızı il müdürlüğümüze davet ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:45 Kaynak: İHA
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