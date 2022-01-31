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Koruyucu aile sayısını arttırmak için çalışıyorlar - Son Dakika

Koruyucu aile sayısını arttırmak için çalışıyorlar

31.01.2022 16:53
Koruyucu aile sayısını arttırmak için çalışıyorlar

El Ele Federasyonu Başkanı Ayfer Doğan, koruyucu aile sayısını her geçen gün artırmak için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

El Ele Federasyonu Başkanı Ayfer Doğan, koruyucu aile sayısını her geçen gün artırmak için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Başkan Doğan Denizli Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, korunmaya ihtiyacı olan çocukların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 8 Kasım 2021'de federasyonu kurduklarını söyledi.

Çocuklara güzel bir aile ortamı sağlamayı da hedeflediklerini anlatan Doğan, "Onların duygularını iyileştirmek ve topluma sağlıklı bireyler yetiştirmek amacıyla hareket ediyoruz. Elbette ki önceliğimiz her çocuğun bir ailesi olması. Ailesi olamayan çocukları da hatırımızdan çıkarmayalım istiyoruz. Çocuklarımızın kurum bakımına girdiğinde kendine yer edinene kadar geçen sürede desteklenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Doğan, koruyucu ailenin kurumla iş birliği içinde çocuğa, öz ailesi, okulu ve çevresiyle ilişkilerini devam ettirmelerini sağlayarak yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

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Denizli, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Koruyucu aile sayısını arttırmak için çalışıyorlar - Son Dakika


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