"Koruyucu aile sistemi" çalıştayda ele alındı - Son Dakika

Uzmanlar, "Çocuk Hakları Bağlamında Koruyucu Aile Çalıştayı"nda koruyucu aile sistemiyle ilgili gelişmeleri ve çocuğun ailede yaşama ve barınma hakkını ele aldı.

Çalıştay, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Adli Bilimciler Derneği ve Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği (KOREV) tarafından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi 50. Yıl Amfisi'nde düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Aycan, çalıştayda yaptığı konuşmada, çocuk endokrinoloji uzmanları olarak Çocuk Esirgeme Kurumunda yaptıkları çalışmalarda, çocukların fiziksel ihtiyaçları karşılansa da yeterince büyüyemediklerini fark ettiklerini söyledi.

Bunun "sevgi yoksunluğu" nedeniyle meydana geldiğini anladıklarını belirten Aycan, sevginin her dönemde büyük bir ihtiyaç olduğunu, çocuğun büyümesini, sosyal, psikolojik ve fiziksel gelişimini her anlamda etkilediğini ifade etti.

Aycan, "Bir çocuk bazen şansız olarak dünyaya gelebiliyor ama onun dünyaya geldiği ortamı bizler, toplumsal duyarlılığımızı artırarak değiştirebiliriz." dedi.

"Ağır streslere maruz kalan çocukların gelecekte bütün yaşamlarının etkilendiğini biliyoruz"

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve KOREV Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeynep Şimşek de her dört çocuktan birinin fiziksel, sosyal duygusal, bilişsel alanlarda diğer çocuklardan daha geri olduklarını söyledi.

Ruhsal bozukluklarının önlenmesinde erken tanı ve tedavinin önemine dikkati çeken Şimşek, "Biz, biyolojik anne babasıyla büyümeyen ya da sürekli tekrarlayan ağır streslere maruz kalan çocukların gelecekte bütün yaşamlarının etkilendiğini biliyoruz." diye konuştu.

Şimşek, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde "her çocuğun aile içinde büyüme hakkı" olduğuna vurgu yapıldığını aktararak Türkiye'de de bu konuya önem verildiğini belirtti.

"Çocuk ve Gençlik Bakanlığı" kurulması önerisi

KOREV Başkanı Ülkü Aydeniz ise toplumda koruyucu aileliğin bilinmesi ve normalleştirilmesinin önemini vurgulayarak, çalıştaydan çıkacak sonuçlarla sistemin iyileştirilmesi, çocukların birey olarak tanınması için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti.

Aydeniz ayrıca, çocuğun kadından ve aileden ayrı bir birey olarak tanımlandığı "Çocuk ve Gençlik Bakanlığı" kurulması önerisinde bulundu.