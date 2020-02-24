Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi Çalıştayı düzenlenecek - Son Dakika
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Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi Çalıştayı düzenlenecek

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle 'Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi Çalıştayı' düzenleneceğini açıkladı.

Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi Çalıştayı düzenlenecek, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle 'Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi Çalıştayı' düzenleneceğini açıkladı. Bakan Selçuk, 14 ilde koruyucu aile yanında kalan çocukların sayısının kuruluşlarda kalan çocukların sayısını geçtiğini, amaçlarının diğer illerde de bu sayıyı artırmak olduğunu söyledi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "14 ilimizde (Afyonkarahisar, Aksaray, Ardahan, Balıkesir, Bolu, Denizli, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Manisa, Osmaniye, Şırnak) koruyucu aile yanında kalan çocuklarımızın sayısı kuruluşlarımızda kalan çocuklarımızın sayısını geçti. Amacımız diğer illerimizde de koruyucu aile yananda kalan çocuk sayısının kuruluşlarımızda kalan çocuk sayısını geçmesi yönünde" dedi.


Çocuklar için en uygun yerin bir aile yanı olduğunu dile getiren Bakan Selçuk, "Ailenin yerini tutacak başka bir bakım modeli yok. Bu nedenle İl Müdürlüklerimizde kurulan 0-6 yaş komisyonları ile bu yaş grubundaki çocuklarımızı öncelikle koruyucu ailelerin yanına yerleştirmeye gayret ediyoruz. 2002 yılında 515 çocuk koruyucu aile yanındayken, bugün 6 bin 15 koruyucu ailemizin yanında 7 bin 312 çocuğumuz bulunmakta. Ülkemizde ortalama her ay 130, her hafta da 30'un üzerinde çocuğumuzu koruyucu ailelerimizin yanına yerleştiriyoruz" diye konuştu.


Ankara'da Koruyucu Aile Çalıştayı gerçekleşecek


Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi Çalıştayı'nda koruyucu aile alanında görev yapan meslek elemanları, konuyla ilgili STK temsilcileri, akademisyenler, koruyucu aileler ve 81 ilin vali eşleri gönül elçileri olarak yer alacak. Ülkede koruyu aile uygulamalarının değerlendirilmesi, koruyucu aile hizmet modellerinin geliştirilmesi, izlemi ve destek mekanizmalarının geliştirilmesi konularının değerlendirileceği çalıştayda çalışmalara ilişkin sonuç raporu da hazırlanacak.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Selim Bağlı ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Selahattin Güven'in açılış konuşmalarıyla başlayacak çalıştay, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ve Emine Erdoğan'ın konuşması ile sona erecek. İki gün sürecek çalıştay, 25-26 Şubat tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. - ANKARA

Zehra Zümrüt Selçuk, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:23 Kaynak: İHA
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