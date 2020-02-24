Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, yarın "Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi Çalıştayı" düzenlenecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, çalıştayın, çocuk koruma sisteminde gerçekleştirilecek dönüşümde koruyucu ailelik sisteminin yerini vurgulaması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Ankara'da yarın başlayacak ve iki gün sürecek çalıştaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katılacağını belirten Selçuk, organizasyona koruyucu aile alanında görev yapan meslek elemanları, konuyla ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, koruyucu aileler ve 81 vali eşinin "Gönül Elçileri" olarak katılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, 2002'de 515 çocuk koruyucu aile yanında yer alırken, bugün 6 bin 15 koruyucu ailenin yanında 7 bin 312 çocuğun bulunduğuna dikkati çekerek şu bilgileri verdi:

"Ortalama her ay 130, her hafta da 30'un üzerinde çocuğumuzu koruyucu ailelerimizin yanına yerleştiriyoruz. Çocuklar için en uygun yer aile yanıdır. Ailenin yerini tutacak başka bir bakım modeli yok. Bu nedenle il müdürlüklerimizde kurulan 0-6 yaş komisyonları ile bu yaş grubundaki çocuklarımızı öncelikle koruyucu ailelerin yanına yerleştirmeye gayret ediyoruz. 14 ilimizde (Afyonkarahisar, Aksaray, Ardahan, Balıkesir, Bolu, Denizli, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Manisa, Osmaniye, Şırnak) koruyucu aile yanında kalan çocuklarımızın sayısı kuruluşlarımızda kalan çocuklarımızın sayısını geçti. Amacımız diğer illerimizde de koruyucu aile yanında kalan çocuk sayısının kuruluşlarımızda kalan çocuk sayısını geçmesi yönünde."

Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi Çalıştayı ile Türkiye'de koruyucu aile uygulamalarının değerlendirilmesi, koruyucu aile hizmet modellerinin geliştirilmesi, izlemi ve destek mekanizmalarının geliştirilmesi değerlendirilecek ve çalışmalara ilişkin raporlar hazırlayacak.