Koruyucu ailelere 113 bin lira ödeme yapıldı - Son Dakika

Koruyucu ailelere 113 bin lira ödeme yapıldı

03.11.2020 09:59
Koruyucu ailelere 113 bin lira ödeme yapıldı, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, Ekim ayı içerisinde Koruyucu Aile ödeme verilerini açıkladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, Ekim ayı içerisinde Koruyucu Aile ödeme verilerini açıkladı. Buna göre 48 aileye 113 bin 189 lira ödeme yapıldı.

Sevgi evlerinden alınarak koruyucu ailelere teslim edilen çocuklar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli ödeme sağlanıyor. Bu kapsamda Düzce'de bulunan koruyucu ailelerin Ekim ayı ödemeleri gerçekleştirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, Ekim ayı içerisinde Düzce'de Koruyucu Ailelere yapılan ödemelerin verilerini açıkladı. Buna göre, Düzce'de Ekim ayı itibari ile Koruyucu aile sayısı 48 olurken, bu ailelerden yararlanan çocuk sayısı 63 olarak açıklandı. Belirtilen 48 aileye 63 çocuk için 113 bin 189 lira 54 kuruş ödeme yapıldı. - DÜZCE

Zeki Yıldırım, Koruyucu Aile, Düzce, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Koruyucu ailelere 113 bin lira ödeme yapıldı - Son Dakika


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