Koruyucu ailelere destek ödemeleri sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koruyucu ailelere destek ödemeleri sürüyor - Son Dakika

Koruyucu ailelere destek ödemeleri sürüyor

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, Şubat ayı içerisinde Koruyucu Aile Şubat ayı ödeme verilerini açıkladı.

Koruyucu ailelere destek ödemeleri sürüyor, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, Şubat ayı içerisinde Koruyucu Aile Şubat ayı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre 43 aileye 107 bin 471 lira ödeme yapıldı.


Sevgi evlerinden alınarak koruyucu ailelere teslim edilen çocuklar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli ödeme sağlanıyor. Bu kapsamda Düzce'de bulunan koruyucu ailelerin şubat ayı ödemeleri gerçekleştirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, şubat ayı içerisinde Düzce'de Koruyucu Ailelere yapılan ödemelerin verilerini açıkladı. Buna göre, Düzce'de şubat ayı itibari ile Koruyucu aile sayısı 43 olurken, bu ailelerden yararlanan çocuk sayısı 58 olarak açıklandı. Şubat ayı içerisinde belirtilen 43 aileye 58 çocuk için 107 bin 471 lira 32 kuruş ödeme yapıldı. - DÜZCE

Zeki Yıldırım, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rus Dışişleri, Lavrov'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu görüntüde ne dediğini açıkladı
İsrail Savunma Bakanı Bennett'in Twitter hesabı hacklendi! Hesaptan İstiklal Marşı paylaşıldı İstanbul Valiliği'nden Taksim açıklaması: 8 Mart etkinliklerine izin yok Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı

Son Dakika Haberleri
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı
13:44 Kadınlar günü için bir araya geldiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 16:10:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koruyucu ailelere destek ödemeleri sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]