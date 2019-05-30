Koruyucu ailelere iftar

Çankırı'da koruyucu ailelere yönelik geleneksel iftar programı düzenlendi.

Çankırı'da koruyucu ailelere yönelik geleneksel iftar programı düzenlendi.



Düzenlenen program kapsamında konuşma yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, "Ülkemizde 2018 Aralık ayı istatistiki verilerine göre 111 Çocuk Evleri Sitesinde 6 bin 383, bin 192 Çocuk Evinde 6 bin 199, 63 Çocuk Destek Merkezinde bin 632 olmak üzere toplam 14 bin 214 koruma ve bakım altında olan çocuğun bakım ve gözetimi sağlanmaktadır. Koruma altına alınmadan aile yanında destek verilen çocuk sayısı ise 119 bin 537'dir. 30.05.2019 tarihi itibari ile mevcut koruyucu aile sayısı 5 bin 543, koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 6 bin 786'dır. 2019 yılı içerisinde 487 koruyucu aileye 596 çocuk yerleştirilmiştir. İlimizde 9 koruyucu yanında 10 çocuğun bakım ve gözetimi sağlanmaktadır. Sırada 2 aile bulunmakta olup, 1 ailenin başvuru işlemleri devam etmektedir" dedi.



Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Bayram İnce, "Bakanlığımızın gelişmiş hizmet politikası alanı çocuk alanında, aile alanında mevcut. Burada aile alanında hizmet mevcut. Her kim olursa olsun kendisi ailesinin yanında yetişmesi en önemli hizmet politikası bu doğrultuda hizmetlerin organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Eğer çocuğun bakımı mümkün olduğu sürece koruyucu aile hizmetlerinde eğer mümkün değilse kurum hizmetlerinde değerlendiriyoruz. Bu noktada ülkenin son 15 yılda büyük bir devrim gerçekleştirdi. 2000'li yılların başlarında 500 çocuğa koruyucu aile tarafından bakılırken şimdi bugünkü rakam 13 kat artmış durumda. Burada aslında yaptığımız iş ailelerimizle birlikte olabilmeyi başarabilmek. Bütün her şeyin külfetini ailelerimiz çekiyor. bu noktada onların verdiğini emeği karşılığını sözlerle ifade etmek mümkün değil. Bir gönül işi yapıyorlar" dedi. - ÇANKIRI

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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