Koruyucu Aileliğe Teşvik İçin Kamu Spotu - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koruyucu aileliğin teşvik edilmesi için hazırlanan kamu spotunda "Çünkü bazı çocuklar anne babalarının kalbinden doğar" vurgusu yapılıyor.

Bakanlık tarafından 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla kamu spotu hazırlandı.

Kamu spotunda 2012 yılından bu yana Gönül Elçileri Projesi ile koruyucu aile programının hız kazandığı ve binlerce çocuğun koruyucu aileye sahip olduğu vurgulanıyor.

Hem korunmaya ihtiyacı olan çocuklar hem de çocuk sahibi olmak isteyenler için aile ortamının öneminin dile getirildiği kamu spotunda, "Siz onun geleceği, o sizin geleceğiniz olabilir" vurgusu yapılıyor. Kamu spotunda "Çünkü bazı çocuklar anne babalarının kalbinden doğar" mesajı veriliyor.

Aile EğitimProgramı Aile Eğitim Programı Bakanlığımıza YapılacakBağışlar ve Yardımlar Bakanlığımıza YapılacakBağışlar ve Yardımlar Erişilebilirlik DeğerlendirmeModülü Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü E-Kütüphane E-Kütüphane Gönül Elçileri Programı Gönül Elçileri Programı Sosyal PolitikaÇalışmaları Dergisi Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi Sevgi Bir KuşÇocuk Dergisi Sevgi Bir Kuş Çocuk Dergisi Şiddete MaruzKalındığında... Şiddete MaruzKalındığında... Şiddet Önleme veİzleme Merkezi Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi