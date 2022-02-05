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Koruyucu ailesi oldukları Deniz'e yuva sıcaklığı yaşattılar - Son Dakika

Koruyucu ailesi oldukları Deniz'e yuva sıcaklığı yaşattılar

05.02.2022 13:27
Koruyucu ailesi oldukları Deniz'e yuva sıcaklığı yaşattılar

Tekirdağ'da 6 yıl önce 2 yaşında aldıkları Deniz'in koruyucu ailesi olan Özdilek çifti, bir çocuğa yuva olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Tekirdağ'da 6 yıl önce 2 yaşında aldıkları Deniz'in koruyucu ailesi olan Özdilek çifti, bir çocuğa yuva olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Çocuk sahibi olamayan 21 yıllık evli Bülent ve Ebru Özdilek çifti, koruyucu aile olmaya karar verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuran çift, değerlendirme süresinin ardından 2 yaşındaki Deniz'in koruyucu ailesi oldu.

Ebru Özdilek, AA muhabirine, Deniz'in anne ve babasının 1,5 yıl önce kuruma başvurarak çocuklarını geri aldıklarını ancak küçük çocuğun komşuları aracılığıyla kendilerine geri dönmek istediğini ilettiğini anlattı.

Bu süreçte büyük üzüntü yaşadıklarını dile getiren Özdilek, "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri bu süreçte bizi hiç yalnız bırakmadı. Deniz ailesi ile kalmak istemedi. Komşuları üzerinden kuruma ulaşarak bize geri gelmek istediğini iletti. Daha sonra kurum kontrollere gitti ve Deniz'in orada durmak istemediğini belirledi. Bir ay sonra Deniz bize geri geldi. Ben hiç o kadar sevindiğimi hatırlamıyorum. Deniz'i arabada gördüm çok mutlu oldum ve o günü hiç unutamıyorum." dedi.

Özdilek, Deniz'in gerçek anne ve basının kurumda olan iki çocuklarını da geri aldıklarını söyledi.

"O benim kalbime doğdu"

Deniz'in şimdi evin neşesi olduğunu vurgulayan Özdilek, "Deniz'i ben doğurmadım ama o benim kalbime doğdu. Koruyucu anneliği gerçekten yaşamak lazım. Gerçekten tarif edilemez bir duygu." diye konuştu.

Özdilek, şunları kaydetti:

"Doğurmak değil bakmak önemli. Deniz'i doğurmadığım hiç aklıma gelmiyor. Koruyucu anne, koruyucu babayız ama ben sonuçta onun annesiyim. Akrabalarımız, komşularımız da Deniz'i çok seviyorlar. Biz koruyucu aile olmakta geç kalmışız. Deniz'de bazı zorluklar yaşamasaydık ben ikinci çocuğu da koruyucu aile olarak almak isterdim. Çocukların gerçekten çok ihtiyacı var buna. Zor bir karar ama koruyucu aile olmak isteyenlere çocukları almalarını tavsiye ediyorum. Çocuğu alıp yarın öbür gün geri bırakmasınlar, bu, çocuk için yıkım olur. Biz bir ay Deniz'den ayrı kaldık kendimizi zor toparladık."

"Bu hissi daha önce yaşamamıştık"

Baba Bülent Özdilek de çocukları olması için tedaviye gittikleri bir gün koruyucu aile olmaya karar verdiklerini aktardı.

Deniz evlerine geldiğinde çok mutlu olduklarını anlatan Özdilek, "Daha önce hiç yaşamadığımız bir histi bu. Bize her zaman seminerlerde söyledikleri gibi biz ev ortamında Deniz'i hayata hazırlıyoruz. Deniz zor bir çocuk. Bazen bizi uğraştırıyor ama bunlar tatlı uğraşlar. O bizi çekiyor, biz onu çekiyoruz, bir şekilde hallediyoruz. Bize danışan soran herkese koruyucu aile olmalarını tavsiye ediyoruz. Bu duyguyu herkesin yaşaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Tekirdağ, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Koruyucu ailesi oldukları Deniz'e yuva sıcaklığı yaşattılar - Son Dakika


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