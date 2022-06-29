Koruyucu ailesi oldukları evlatlarıyla hayatları değişti

Malatya'da evlat hasreti çeken Işık çifti, 17 yıllık özlemlerini koruyucu aileyle sonlandırarak çocuk sevgisini tatmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ahmet ve Dilek Işık çifti, çeşitli sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olamadı. Evlat edinme fikrini benimseyen ve bunun için girişimde bulunan Işık çiftine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerince koruyucu aile uygulaması anlatıldı.

Öneriyi kabul eden çift, evlat hasretlerini 4 yıl önce 10 aylıkken bir kız çocuğuna koruyucu aile olarak giderdi.

Çocuklarıyla birlikte yeni bir yaşama "merhaba" diyen Dilek Işık, AA muhabirine, koruyucu aile başvurusu yaptıktan 2 ay sonra kızlarının yanlarına verildiğini söyledi.

Çocuğunu 10 aylıkken kucağına aldığını, 4 yıldır da yanlarında bulunduğunu anlatan Işık, "Kızım geldikten sonra hayatımız değişti. Daha önce öncelik bizdeyken şimdi kızımızda. Hep 'O ne ister, o ne yapar?' diye hayatımızı ona göre düzenliyoruz. Kızım evimizde güneş gibi parladı. Evimizin bereketi, huzurumuz, mutluluğumuz çocuğumuz geldikten sonra daha da arttı. En başta bize anne ve babalık duygusu yaşattı." dedi.

"Keşke daha önce karar verseymişim"

Kızının kendisine "Anne" dediği ilk anı gözyaşları içerisinde anlatan Dilek Işık, şöyle devam etti:

"Kızım geldiğinde 10 aylıktı. Yavaş yavaş 'Baba' diyordu. Bir gün kızım yanımda beşiğinde yatıyordu, baktım 'Anne' diye sesleniyor. Rabb'im isteyen herkese nasip etsin. Biz biraz geç kaldık. 13 yıl sonra düşündük. Şu an kızım 4 yaşında. Keşke daha önce karar verseymişim. Ben geç kaldım kimse geç kalmasın. O bize evlat, biz ona anne-baba olduk. Rabb'im ömrünü uzun etsin. Kızımın en güzel yerlere gelmesini hedefliyoruz. Kızım pilot olmak istiyor, biz de elimizden geldiğince onu ideallerine ulaştırmaya çalışacağız."

"Kızımla hayatımızda çok şey değişti"

Ahmet Işık ise daha önce evlat edinme ile koruyucu aile arasındaki farkı bilmediklerini dile getirerek, yetkililerin kendilerini yönlendirmesiyle korucu aileyle tanıştıklarını, kızlarının eve gelmesiyle hayatlarının değiştiğini ifade etti.

Korucu aile olmayı tüm ailelere önerdiğini anlatan Işık, şöyle devam etti:

"Bambaşka bir duygu. Çok değişik, anlatamadığım bir şey. Yıllarca çocuk sahibi olmak için tedavi gördük. Bu anlatılmaz, yaşanır. Kızımla hayatımızda çok şey değişti. Onun 'Baba' demesi bile çok güzel. İş yerindeyken eve gelip kızımı görmek için can atıyorum. Eskiden böyle değildi. Ailemizde sıkıntı yoktu ama çocuk bambaşka bir şey. Her akşam parka gidip, eğleniyoruz. Evlat edinmeyi bekleyen ailelere koruyucu aileyi tavsiye ediyoruz. Evlat edinme hakkımız da devam ediyor. Hatta kızımız için bir kardeş daha düşünüyoruz. Bu bambaşka bir duygu. 'Baba' deyişini kelimelerle anlatamam. Bu bambaşka bir şey. Çocuğu olan ailelere de koruyucu aileyi öneriyorum."

"Koruyucu aile ol, iki cihanda mutlu ol"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen de Malatya'da 41 ailenin 46 çocuğa koruyucu ailelik yaptığını söyledi.

Bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini ifade eden Sökmen, "Malatya'da 226 çocuğumuz şu anda bizden hizmet alıyor. Özellikle 0-10 yaş grubundaki çocuklarımız aile ortamına gelsin ve o sıcaklığı yaşasın. Sadece masalarına bir tabak, çatal, kaşık koymaktan başka getirisi olmuyor. Ailelerle sürekli irtibat halindeyiz. Malatya'daki sloganımız, 'Koruyucu aile ol, iki cihanda mutlu ol'. Bu sloganla Malatya'daki koruyucu ile sayısını istediğimiz seviyeye inşallah ulaştırırız." diye konuştu.