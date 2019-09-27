Son Dakika Haberleri: Koruyucu annelere tekne turunda "Sıfır Atık" bilinci
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Koruyucu annelere tekne turunda "Sıfır Atık" bilinci

1 saat önce

Antalya'daki koruyucu annelere moral amaçlı tekne turu düzenlendi.

Koruyucu annelere tekne turunda

Antalya'daki koruyucu annelere moral amaçlı tekne turu düzenlendi. Turda hem keyifli anlar geçirildi hem de anneler Sıfır Atık Projesi kapsamında bilgilendirildi.


Antalya'da kimsesiz çocuklara koruyucu annelik yapan yaklaşık 100 anneye moral amacıyla Antalya Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından tekne turu düzenlendi. Tekne turuna katılan Vali Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu, annelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Sıfır Atık" projesi hakkında bilgi verip geri dönüşümlü poşet hediye etti. Karaloğlu, doğada bin yıla yakın çevre kirliliğine neden olan plastik poşetler yerine annelerin geri dönüşümlü poşet kullanmalarının önemini vurguladı.


Tekne turuna katılan anneler müzikler eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Düden Şelalesini denizden izleyen ve deniz seyahatlerinden büyük bir mutluluk duyan anneler zaman zaman halay çekip oyunlar oynadı. Annelere Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünde yetkililer tarafından çevre bilinci aşılamak ve Sıfır Atık Projesi'ne destek vermelerini sağlamak amacıyla bilgi verildi.


Yaklaşık iki saat süren tekne turunda anneler Akdeniz'in berrak sularını ve Antalya kıyılarını keyifle izledi. - ANTALYA

Recep Tayyip Erdoğan, Münir Karaloğlu, Emine Erdoğan, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:15 Kaynak: İHA
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