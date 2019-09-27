Son Dakika Haberleri: Koruyucu annelere tekne turunda sıfır atık bilinci
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Koruyucu annelere tekne turunda sıfır atık bilinci

1 saat önce

Antalya Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, koruyucu annelere yönelik tekne turu düzenlendi.

Koruyucu annelere tekne turunda sıfır atık bilinci, System.String[]

Antalya Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, koruyucu annelere yönelik tekne turu düzenlendi.

Tekne turuna kentteki kimsesiz çocuklara koruyucu annelik yapan yaklaşık 100 kadın katıldı.

Vali Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu, annelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Sıfır Atık" projesi hakkında bilgi verdi, geri dönüşümlü poşet hediye etti.

Düden Şelalesi'ni denizden izleyen anneler, yaklaşık iki saat süren turun ardından limana döndü.

Münir Karaloğlu, Emine Erdoğan, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:24 Kaynak: AA
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