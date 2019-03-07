Koruyucu Annelik Yaptığı Çocuklara Hayatını Adadı

Manisa'da yaşayan 2 çocuk annesi 53 yaşındaki Ayla Genç, çocuklarının tavsiyesi üzerine koruyucu aile kapsamında 2'si engelli 3 çocuğa anne oldu.

Manisa'da yaşayan 2 çocuk annesi 53 yaşındaki Ayla Genç, çocuklarının tavsiyesi üzerine koruyucu aile kapsamında 2'si engelli 3 çocuğa anne oldu. Azmiyle takdir toplayan ve çocuklara gözü gibi bakan Genç, Bizim canımızın bir parçası onlar. İki engelli çocuğum var. Onlarla da özel olarak ilgileniyorum. Sağlık kontrollerinden günlük bakımlarına kadar tüm vaktimi onlara ayırıyorum. Sağlığım yerinde olduğu müddetçe onların ölene dek yanındayım dedi.



Şehzadeler ilçesi 2'nci Anafartalar Mahallesi'nde yaşayan ev hanımı Ayla Genç ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan emekli Bayram Genç (59) çifti, 2006 yılında koruyucu aile olmaya başladı. Koruyucu aile olması fikri ise, çiftin çocuklarından geldi. Çiftin iş için yurt dışına giden oğulları ile evlenerek ilden ayrılan kızları anne-babasına, 'koruyucu aile' olmaları yönünde öneride bulundu. Çocuklarını dinleyen Genç çifti, Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. Ayla- Bayram Genç çifti, ilk olarak 2006 yılında, davranış bozukluğu engeli bulunan 10 yaşındaki Enis'e, 2012 yılında yüzde 50 zihinsel engelli 15 yaşındaki Ayşenur'a, son olarak 2013 yılında 14 yaşındaki Yusuf'a koruyucu aile oldu.



CANIMIZIN BİR PARÇASI ONLAR



Kendi evlatlarına gösterdiği ilgi ve sıcaklığı koruyuculuğunu yaptığı 3 çocuğa da gösterdiğini ifade eden Ayla Genç, Benim 2 değil, 5 evladım var. Belki 9 ay karnımda taşımadım, kan bağımız yok ama onlar benim resmen canımdan bir parça oldu. Çocuklarımız, beni ve babalarını öpmeden ne bir güne başlarlar ne de geceleri uyumaya giderler. Onların hayatımızda olması çok güzel bir duygu. Bazı duygular ifade edilemiyor, yaşamak lazım. Eve geldiğimizde bizi karşılıyorlar, sarılıyorlar. Bizim canımızın bir parçası onlar. İki engelli çocuğum var. Onlarla da özel olarak ilgileniyorum. Sağlık kontrollerinden günlük bakımlarına kadar tüm vaktimi onlara ayırıyorum. Sağlığım yerinde olduğu müddetçe onların ölene dek yanındayım dedi.



ÇOCUKLU AİLELERE 'KORUYUCU AİLE OLUN' ÇAĞRISI



Koruyucu aile olmak isteyenlere tavsiyeler veren anne Ayla Genç, Yalnızca çocuksuz aileler değil, benim gibi durumu yerinde olan, hali vakti müsait olan kişilerin de koruyucu aile olmaları mümkün. Bugün sokaklarda gördüğümüz çocuklar toplumun başına önemli derecede problem açabiliyor. Ama onları sokaklara bırakmak yerine koruyucu aileleri olun. Onlara yuvalarımızı açarak sahip çıkabiliriz. Onları sevgiyle büyütmemiz lazım. Koruyucu aile olmaktan kimse korkmasın. Bu çocuklar, hepimizin evlatları. Onlara bakmak bana gurur veriyor. Herkese tavsiye ediyorum dedi.



Bayram Genç ise, koruyucu aile olmalarını anne Ayla Genç'in sayesinde başardıklarını ve evde çocuk sesleri olduğunda mutlu olduğunu ifade etti.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, Manisa'da 170 çocuğun koruyucu ailelerde olduğunu belirterek, Çocukların aile ortamında büyümesi çok önemli. Ülkenin geleceği olan çocuklara sahip çıkmalıyız. Bunun için vatandaşları gönüllü koruyucu aile olmaya davet ediyoruz diye konuştu.

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