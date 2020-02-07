Koruyucu ekipman kullanmadan binaya tırmandı, gözaltına alındı - Son Dakika
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Koruyucu ekipman kullanmadan binaya tırmandı, gözaltına alındı

7 saat önce

İspanya'da koruyucu ekipman kullanmadan 11 katlı yüksek binaya tırmanırken kendini kayda alan 19 yaşındaki İngiliz turist gözaltına alındı.

Koruyucu ekipman kullanmadan binaya tırmandı, gözaltına alındı, System.String[]

İspanya'da koruyucu ekipman kullanmadan 11 katlı yüksek binaya tırmanırken kendini kayda alan 19 yaşındaki İngiliz turist gözaltına alındı.

Olay, ülkenin Alicante bölgesinde yer alan Benidorm şehrinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Sosyal medya hesabında kendisini 'İngiltere'den profesyonel salak' olarak tanımlayan 19 yaşındaki İngiliz turist 11 katlı yüksek bir binaya koruyucu ekipman kullanmadan tırmandı. GoPro ile tırmandığı sırada kendini kayda alan genç, görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

İngiliz genç bindirildiği polis aracında da kendini telefonuyla kayda almaya devam ederek, "GoPro'mu aldılar. Umarım görüntüleri silmezler çünkü bu aslında oldukça komik" sözlerini kullandı ve bunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yetkililer olaya ilişkin yaptığı açıklamada gencin para cezası aldığını ve daha sonra serbest bırakıldığını bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Gencin binaya tırmanması (yerden görüntü)

-Gencin tırmanırken kayda aldığı görüntü

-Gencin polis aracında kayda aldığı görüntü


İspanya, turist, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:10 Kaynak: DHA
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