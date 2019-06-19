Koruyucu Filmi

Ellili yaşlarında bir gece kulübü fedaisi olan Lucas’ın hayatı kızından ibarettir. 8 yaşındaki kızı Sarah’ı büyütmek için çabalayan Lucas, kızı için her şeyi yapmaya hazırdır. Kendi kontrolünde bir hayat süren Lucas’ın yaşamı bir gün kontrolünü kaybetmesi ile bambaşka bir hal alır. Gece kulübüne gelen bir müşterinin çıkardığı tartışma, Lucas’ın kontrolünü kaybetmesine neden olur. Yaşanan kavga
sonrası işten çıkarılan Lucas bir yandan da sorun yaşadığı polislerle uğraşır. Kızına bakmak için paraya ihtiyaç duyan Lucas, bir striptiz kulübünde çalışmaya başlar. Ancak burada yürütülen işler pek de Lucas’ın sandığı gibi değildir. Striptiz kulübü Avrupa
'da faaliyet gösteren tehlikeli bir çete tarafından yönetilmektedir. Çetenin artık yeni bir üyesi olan Lucas, kendisini bir şiddet sarmalının içinde bulur. Lucas’ın kızının ve kendi hayatını koruması için savaşmaktan başka seçeneği yoktur. Yönetmen:
Julien LeclercqSenaryo:
Jérémie Guez Oyuncular:
Jean-Claude Van
Damme, Sami Bouajila, Sveva Alviti, Sam Louwyck, Kevin Janssens, Kaaris, Alice Verset, Dimitri 'Vegas' Thivaios, Damien Buffard, Maria Bortot, Manou Kersting, Eric Castex, Carlos Schram, Olivier Prémel, Laurent D'Elia, Cecilia Ngo, Florinne Boninsegna, Kevin Van Doorslaer, Baptiste LeclercqFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
The Bouncer/ LukasYapımcı Firma:
Labyrinthe FilmsYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi: Fransa
, Belçika
, Virjin AdalarıOrijinal Dili:
Fransızca, İngilizce, Flemenkçe, İtalyancaFilmin Süresi:
97 dk.Dağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
12.07.2019Koruyucu Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.