Koruyucu Giysiler ve Maske Testleri - Son Dakika

Koruyucu Giysiler ve Maske Testleri

23.12.2020 16:52
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Bugün hem ülkemizi hem de tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını yüzünden, koruyucu giysiler ve maskelerin, uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenleme esaslarına uygun üretilmesi daha fazla önem kazanmıştır.

Bugün hem ülkemizi hem de tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını yüzünden, koruyucu giysiler ve maskelerin, uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenleme esaslarına uygun üretilmesi daha fazla önem kazanmıştır. Bu nedenle koruyucu giysiler ve maskelerin güvenilirliğinin test edilmesi ve belgelendirilmesi konusunda akredite bir kuruluş olan EUROLAB, sadece ülkemizden değil dünyanın her yerinden talep alan, profesyonel bir test ve belgelendirme kuruluşudur.

Öncelikli hedef Covid-19 salgınından korunma olsa da işletmeler, resmi ve sivil kuruluşlar ve insanlar için birinci öncelik standartlara uygun üretim yapılıyor olmasıdır. EUROLAB tarafından sunulan test, analiz, değerlendirme ve belgelendirme hizmetleri, bu ürünlerin etkinliğini ve güvenilirliğini doğrular özelliklere sahiptir.

Kişisel Koruyucu Ekipmanların Güvenliği

Kişisel koruyucu ekipman, kullanıcıyı işyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı koruyacak ekipmandır. Bu ekipman, güvenlik baretleri, eldivenler, göz koruması, yüksek görünürlüklü giysiler, güvenlik ayakkabıları ve emniyet kemerleri gibi ürünler yanı sıra solunum koruyucu ekipmanı içermektedir.

Çalışanları güvenli ve sorumlu bir şekilde çalışmaya teşvik etmek için sadece talimatlar, prosedürler, eğitim ve denetim çalışmaları yeterli olmamaktadır. Aynı zamanda çalışanları olası tehlikelerden koruyacak koruyucu giysiler ve maskelerin de sağlanması gerekmektedir. Mühendislik kontrollerinin ve güvenli çalışma sistemlerinin uygulandığı yerlerde bile her zaman bir tehlike yaşamak mümkündür. Örneğin kirli havayı solumaktan akciğerler, düşen malzemeler yüzünden baş ve ayaklar, uçan partiküllerden veya aşındırıcı sıvı sıçramalarından gözler, aşındırıcı malzemelere temastan cilt ve aşırı sıcak veya soğukta çalışmaktan vücut zarar görebilir. Bu noktada bu ekipmanın test ve belgelendirilmesi önemli olmaktadır ve EUROLAB bu noktada kendini göstermektedir.

EUROLAB dünyanın her yerinden test ve belgelendirme talebi almaktadır. Özellike Avrupa Birliği ülkelerinden kişisel koruyucu ekipmanların güvenliği konusunda akredite testler talep edilmektedir.

Maske ve Koruyucu Giysilere Uygulanan Testler

Maskeler, solunum damlacıklarının başkalarına ulaşmasını ya da başkalarından yayılan damlacıkların solunmasını önlemeye yardımcı olan basit bir engeldir. Yapılan araştırmalara göre maskeler, burun ve ağız üzerine takıldığında bu damlacıklarından önemli ölçüde koruma sağlamaktadır. Kısaca tehlikeli havanın solunmasına karşı, kullanan kişilere koruma sağlamak için tasarlanan solunum maskeleri, havadaki partikülleri etkili bir şekilde filtrelemek için üretilmektedir. Maskeler olsun koruyucu giysiler olsun gerçekleştirilen testlerde başlıca şu hususlar üzerinde durulmaktadır:

Partikül filtrasyon verimliliği

Solunum direnci

Sızıntı

Tutuşabilirlik

İşaretleme ve etiketleme

Sınıflandırma ve tanımlama

Onay ve belgelendirme

Normal kullanımlar dışında tıbbi amaçlı kullanılan tıbbi yüz maskeleri için de testler yapılırken, özellikle çalışanı kan ve diğer vücut sıvılarına karşı koruması için yukarıda sayılan hususlara ilave olarak şu hususlar üzerinde durulmaktadır:

Biyouyumluluk

Mikrobiyal temizlik

Bakteriyel filtrasyon verimliliği

Diferansiyel basınç, yani nefes alabilirlik

Kan penetrasyon direnci

Aslında her iki maske türünün de ortak amacı, insanları bulaşıcı ajanlara ve potansiyel kontamine sıvıların sıçramasına karşı korumaktır.

Yeniden Kullanılabilir Kumaş Maskeleri

Covid-19 salgını, dünyanın her yerinde panik yaratmaya ve kişisel koruyucu ekipman için yüksek düzeyde talepler yaratmaya devam etmektedir. Sağlık kuruluşları çalışanları için yeterli yüz maskesi olduğu defalarca taahhüt edilmesine rağmen, endişelerin önü alınabilmiş değil. Talebin bu kadar artması, filtrasyon etkinliği ve konfor özelliklerinin önemini bir kere daha gündeme getirmektedir. Bu nedenle bugün halk tarafından tıbbi maskelerin yanında, yeniden kullanılabilir yüz maskeleri de tercih edilmektedir. Bu durumda yeterlilik sağlamak bakımından bazı düzenlemeler ve standartlar geliştirilmiştir. Kumaş maskelerin, uzun süre cilt ile temas etmesi yüzünden, biyouyumluluk testlerine gerek duyulmuştur ve kumaş maskeler için şu testler yapılmaktadır:

Bariyer performansı

Solunum direnci

Fonksiyonel test

Renk haslığı testi

Kulak halkası bağlantı gücü

Kısıtlanmış maddeler

EUROLAB, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir ve sadece ülkemizden değil, dünyanın her yerinden gelen talepleri karşılamaktadır.

https://www.laboratuar.com

(İlandır)

Koruyucu Giysiler ve Maske Testleri

Koronavirüs, Sivil, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Koruyucu Giysiler ve Maske Testleri - Son Dakika Magazin


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