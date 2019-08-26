“Koruyucu hekimlik ciddi maliyet avantajı sağlar”
1 saat önce
Miadent Ağız ve Diş Sağlığı Tıbbi Direktörü Şener Tan, bireylerin dişlerini koruması ve düzenli kontrolün sağlık yanında mali olarak avantaj sağladığını vurguladı.
Miadent Ağız ve Diş Sağlığı Tıbbi Direktörü Şener Tan, bireylerin dişlerini koruması ve düzenli kontrolün sağlık yanında mali olarak avantaj sağladığını vurguladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:00
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