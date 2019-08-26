Son Dakika Haberleri: “Koruyucu hekimlik ciddi maliyet avantajı sağlar”
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“Koruyucu hekimlik ciddi maliyet avantajı sağlar”

1 saat önce

Miadent Ağız ve Diş Sağlığı Tıbbi Direktörü Şener Tan, bireylerin dişlerini koruması ve düzenli kontrolün sağlık yanında mali olarak avantaj sağladığını vurguladı.

“Koruyucu hekimlik ciddi maliyet avantajı sağlar”, System.String[]

Miadent Ağız ve Diş Sağlığı Tıbbi Direktörü Şener Tan, bireylerin dişlerini koruması ve düzenli kontrolün sağlık yanında mali olarak avantaj sağladığını vurguladı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:00 
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