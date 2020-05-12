Koruyucu maskenin de içinde olduğu 13 bin yardım paketi sahiplerine ulaştırılıyor - Son Dakika

E-ticaret platformu Hepsiburada İstanbul Valiliği'nin yürüttüğü destek çalışmalarına katkı kapsamında, İstanbul Valiliği'nin belirlediği ihtiyaç sahipleri için, 13 bin 'Ramazan Dayanışma Paketi' tedarik ederek il içinde paketleri ulaştırıyor. Paketlerde İstanbul Valiliği tarafından tedarik edilen koruyucu maske de bulunuyor.

Her gün milyonlarca ürünü müşterilerine ulaştırdığını hatırlatan Hepsiburada tüm dünyanın ve Türkiye'nin içinden geçtiği bu zorlu günlerde, İstanbul Valiliği ile birlikte, maddi durumu iyi olmayan ihtiyaç sahipleri için desteğe devam ettiğini bildirdi. E-ticaret platformu, İstanbul Valiliği'nin İstanbul Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında yer alan, Vefa Gıda Kolileri yardım hareketine destek olduğunu, İstanbul Valiliği'nin belirlediği ihtiyaç sahiplerine, 13 bin 'Ramazan Dayanışma Paketi' tedarik ederek İstanbul içinde sahiplerine ulaştırıyor.

KORUYU MASKE DE İÇİNDE VAR

İstanbul Valiliği tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan paketlerin içinde, sıvı yağ, un, şeker, çay, makarna, arpa şehriye, pirinç, mercimek, nohut, bulgur, tuz, salça, zeytin gibi ramazan sofralarının aranan ürünleri yer alıyor. Ayrıca, paketlerde İstanbul Valiliği tarafından tedarik edilen koruyucu maske de bulunuyor.

Konuyla ilgili Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ "Türkiye'nin Hepsiburada'sı olarak milli dayanışmayı ve yardımlaşmayı her şeyin önüne koyuyoruz. Ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu süreçte devletimizin önderliğinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaşabildiğimiz için mutluyuz. Hepsiburada ailesi olarak, ihtiyaçlara bir nebze katkı sağlamak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Ramazan ayının bereketini ailelere ulaştırmaya, hep birlikte, yardımlaşma ve dayanışma seferberliğine devam edeceğiz." dedi.

- İstanbul