Koruyucu Melek'ten Konaklılara Mektup Var!

"Hizmetin en kalitelisine layık hemşehrim" diyerek söze başlayan Eroğlu, 'Yıllardır yaşadığın bölgende yapılmayan hizmetlerle ilgili dertleştik seninle, sonunda hizmet için, güçlü Konak için sözleştik. Şimdi oyunu bana değil Kıymetli Hemşehrim; oyunu kendine, oyunu kentine ve en önemlisi oyunu geleceğine kullanacaksın. Şimdi tam zamanı. Ne senin ne de evlatlarının hizmetsizlik ve ilgisizlikle geçireceği bir 5 yıla daha müsaade etme. Sen el ver, nasıl hizmet edilirmiş birlikte tüm Türkiye'ye ilan edelim. Sen el ver, hayallerimiz gerçeğe dönüşsün…" dedi.

Kaybedecek zaman yok

Cumhur İttifakı AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu, seçimden bir gün önce Konak'ta yaşayanlara ulaştırılmak üzere mektup yazdı. Konak'ta ikamet edenlere, kadınlara, gençlere, yaşlılara, engelli vatandaşlara ayrı ayrı çağrıda bulunan Eroğlu, mektubunda şu cümlelere yer verdi; "Günlerdir Konak'ın tüm mahallelerinde seçim çalışmaları yaptım. Senin kapını çaldım, belki seninle mahallende karşılaştım, belki işyerinde çayını içtim ya da senin gibi kıymetli başka bir mahalle sakinleriyle görüşürken seninle bir araya gelemedim. Ama gönlü güzel hemşehrim; Ben bu yola sana ve ailene, çevrene, yaşadığın bölgeye hizmet etmek için, yaşadığın yere değer katmak, yaşadığın kenti bütün hale getirmek için çıktım. Alt ve üst mahalleler arasındaki adaletsizliği bitirmek için çıktım. Hatta dedim ki; "Ne 1 Eksik Ne 1 Fazla, herkese eşit hizmet anlayışıyla… Birde dedim ki Kıymetli Hemşehrim; Artık Konak'ta yaşayanlar, Konak'ta iş yapanlar olarak senin de benim de kaybedecek zamanımız kalmadı. Hizmetsizlikle geçen yılları telafi etmek için hemen yola çıkılmalı, el ele, gönül gönüle verilip işin başına geçilmeli…"

Sen el ver…

Eroğlu mektubunu şu sözlerle tamamladı; "Şimdi oyunu bana değil Kıymetli Hemşehrim; oyunu kendine, oyunu kentine ve en önemlisi oyunu geleceğine kullanacaksın. Şimdi tam zamanı. Ne senin ne de evlatlarının hizmetsizlik ve ilgisizlikle geçireceği bir 5 yıla daha müsaade etme. Sen el ver, nasıl hizmet edilirmiş birlikte tüm Türkiye'ye ilan edelim. Ben inanıyorum ki, seçimini yıllardır el atılmamış, ilgisizlikle baş başa bırakılmış kent yapısından yana değil, geleceğe güvenle bakan bir dünya kentinden yana kullanacaksın. Ben, biz ve projelerimiz hazır. Sen el ver, nasıl hizmet edilirmiş birlikte tüm Türkiye'ye ilan edelim. Sen el ver, hayallerimiz gerçeğe dönüşsün…"