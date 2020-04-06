Koruyucu sağlık sarf malzemelerini Gaziantepli sanayiciler üretilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koruyucu sağlık sarf malzemelerini Gaziantepli sanayiciler üretilecek - Son Dakika

Koruyucu sağlık sarf malzemelerini Gaziantepli sanayiciler üretilecek

6 saat önce

Türkiye'nin, sağlık ekipmanları üretiminde önemli bir yerde olduğuna dikkat çeken GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, özellikle koruyucu maske, kıyafet ve ekipmanların üretiminde yeni adımlar atıldığını, bu alanda yapılan yatırımların artarak devam edeceğini ifade etti.

Koruyucu sağlık sarf malzemelerini Gaziantepli sanayiciler üretilecek, System.String[]

Türkiye'nin, sağlık ekipmanları üretiminde önemli bir yerde olduğuna dikkat çeken GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, özellikle koruyucu maske, kıyafet ve ekipmanların üretiminde yeni adımlar atıldığını, bu alanda yapılan yatırımların artarak devam edeceğini ifade etti.


İnsan sağlığını tehdit eden korona virüsten korunmanın en önemli yollarından birisi olan koruyucu maske, kıyafet ve ekipmanların modern tesislerde üretimiyle ilgili önemli adımlar atılıyor. Türkiye ve dünyada büyük talep gören ve alınan korunma tedbirleri kapsamında takılması zorunlu hale getirilen koruyucu maske üretimi için Gaziantepli tekstilciler de kolları sıvadı. Koruyucu maske ve tulum üretiminde kullanılan dokumasız kumaş üretiminin üssü haline gelen Gaziantep'te, hijyenik ortamlarda, otomasyona bağlı standartları taşıyan maske üretimi için çalışmaların başladığını ifade eden Kileci, bu geçiş sürecinde eldeki imkanlarla, hijyen kurallarına maksimum seviyede uyularak, ihtiyacın karşılanmaya çalışıldığını ifade etti.


"Yerli üretim de milli bir mesele haline gelmiştir"


GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci yaptığı değerlendirmede, "Türkiye tıbbi sarf malzemelerinin üretiminde önemli bir aşama kaydederek birçok ülkenin önünde gidiyor. Bugün, bütün insanlığı yakından etkileyen ve alınan önlemler çerçevesinde kullanımı zorunlu hale gelen koruyucu maske üretiminde ülkemizde bir sorun yaşanmayacaktır. Gaziantep'te dokumasız kumaş üretiminde ülkemizin tüm ihtiyacının karşılanması konusunda bir kapasite eksiğimiz bulunmamaktadır. Birçok tekstil firmamız 24 saat üretim gerçekleştirmektedir. Söz konusu maske ve koruyucu kıyafet üretimi için tekstil firmalarımız gerekli ekipman ve makine yatırımlarını gerçekleştirmiş, önümüzdeki bir veya iki haftalık süreç içerisinde ülkemizde ihtiyaç duyulan koruyucu maske ve koruyucu tulumda ihtiyaçtan fazlası da üretilecek, hatta ihtiyacı olan ülkelere ihraç etme konumuna geleceğiz. Bu konuda Sağlık Bakanlığımızla gerekli koordinasyon sağlanmış ve Bakanlığımız bünyesindeki USHAŞ şirketiyle iletişim sürdürülmektedir. Gaziantepli tekstil üreticilerinin bir veya iki hafta içerisinde tamamen otomatik makinelerle ve hijyenik ortamlarda, el değmeden gerekli üretimi gerçekleştirerek koruyucu maske ve kıyafet ihtiyacını karşılayacağına inanıyorum. Bu olaylar gösteriyor ki ülkemiz için savunma sanayi gibi sağlık sektörünün ihtiyacını karşılayacak yerli üretim de milli bir mesele haline gelmiştir. Her birimizin, kendi sektöründeki üretimini son teknoloji, bilgi ve donanımla yapması artık bir zorunluluktur." dedi. Sözlerini şöyle sonlandıran Kileci; "Ayrıca şunu da özellikle belirtmek isterim ki gösterdikleri duyarlılık, vatanperverlik ve sağduyulu davranıştan ötürü, Bölgedeki non-woven kumaş üreticilerine, maske ve koruyucu kıyafet üreticilerine ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara; şahsım, Birliğim ve ülkem adına çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu yarınlar için lütfen kurallara uyalım, mecbur olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyelim. Evde hayat var" dedi. - GAZİANTEP

Ahmet Fikret, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 11:38 Kaynak: İHA

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