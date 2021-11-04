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Koruyucu The Marksman - Son Dakika

Koruyucu The Marksman

04.11.2021 10:20

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.

"Koruyucu"

Liam Neeson, Jacob Perez, Katheryn Winnick, Teresa Ruiz ve Alfredo Quiroz'in başrollerini paylaştığı filmin yönetmenliğini Robert Lorenz üstlendi.

Emekli bir Vietnam gazisinin yaşamına odaklanan gerilim ve aksiyon türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Arizona-Meksika sınırında bir çiftlik sahibi olan emekli Vietnam gazisi asker Jim Hanson, sevdiğini kaybetmenin hüznü ile yalnızlığı tercih etmiş ve günlerini çoban köpeği Jackson ile geçirmektedir. Hayatın karmaşasına yeniden dönüş yapmak üzere olduğundan henüz habersizdir. Hanson, küçük bir çocuk olan Miguel'i kanun dışı kartelin elinden kurtarınca zorlu bir savaşın içine sürüklenir."

Koruyucu The Marksman
Koruyucu The Marksman
Koruyucu The Marksman
Koruyucu The Marksman

Liam Neeson, Türkiye, Arizona, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Koruyucu The Marksman - Son Dakika


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