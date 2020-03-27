Koruyucu yüz siperliği üretiliyor - Son Dakika

Yozgat Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Kovid 19) salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarının korunmalarını sağlamak için yüz siperliği üretimine başladı.



Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, bünyesindeki 3D yazıcı teknolojisi kullanılarak el değmeden sağlık çalışanlarının hastaları ile temasını minimuma indirmesini sağlayan koruyucu yüz siperi üretimi ile sağlık çalışanlarına destek veriyor.



Üretilen yüz siperliklerinin, salgınla mücadele eden hastanelerde görevli doktor ve yardımcı personelin kullanımına sunulacağını aktaran Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Ferdi Gevrek; "Ülkemiz ve dünyada var olan koronavirüs vakası ile ilgili üniversite olarak sağlık çalışanlarına nasıl destek olabiliriz düşüncesi ile el değmeden 3 boyutlu yazıcı ile çevremizdeki doktor ve sağlık çalışanlarının kullanımına sunmak amacıyla yüz siperliği üretimine başladık. Ürettiğimiz yüz siperliği sağlık çalışanlarının yüzlerine herhangi bir damlacığın gelmesini engelliyor. Ürettiğimiz siperliği ilk etapta Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi doktor ve yardımcı sağlık personelinin kullanımına sunacağız." dedi. - YOZGAT