Koş başlarıyla kırılan kapıların ardından cephane çıktı: 27 gözaltı - Son Dakika

Koş başlarıyla kırılan kapıların ardından cephane çıktı: 27 gözaltı

Koş başlarıyla kırılan kapıların ardından cephane çıktı: 27 gözaltı -Silah kaçakçılarına operasyon: 27 gözaltı Bursa'da eş zamanlı 33 adrese yapılan operasyonda, kapıları koç başlarıyla kırılan evlerden çok sayıda cephane çıktı.

Koş başlarıyla kırılan kapıların ardından cephane çıktı: 27 gözaltı

Juventus'lu Ronaldo, Lecce maçı öncesi 130 milyon TL'lik yatında yaptığı tatille stres attı
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor

-Silah kaçakçılarına operasyon: 27 gözaltı

BURSA - Bursa'da eş zamanlı 33 adrese yapılan operasyonda, kapıları koç başlarıyla kırılan evlerden çok sayıda cephane çıktı. Operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa ve İzmir'deki 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Çevik kuvvet ekiplerinin de katıldığı operasyonda açılmayan kapılar koç başlarıyla kırıldı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 6 kuru sıkı tabanca, 112 tabanca fişeği, 35 av tüfeği fişeği, 1 bıçak ve 1 muşta ele geçirildi.

Ö.A, M.G, B.Ş, R.T, S.K, T.Ç, D.E, K.C, K.D, H.K, M.K, F.T, E.D, R.D, R.Ö, N.D, B.Ş, İ.K, E.C, S.A.Y, Ü.T, U.B, İ.T, K.A, N.A, S.B ve A.T isimli 27 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan sorgusu devam ederken, 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:47 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Koş başlarıyla kırılan kapıların ardından cephane çıktı: 27 gözaltı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:14 Marmaris'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu 20:56 Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 17:02 Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddialarına yanıt 15:47 Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar... 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 12:48 Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında 12:20 Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, kurban pazarlarında hisseli satışlarda vatandaşları bekleyen tehlike için uyardı 11:09 Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek 11:01 Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayıp bol bol tuzlu çekirdek yiyenleri uzmanlar ölümcül hastalık riskine karşı uyardı 09:58 Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü 09:32 Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Juventus'lu Ronaldo, Lecce maçı öncesi 130 milyon TL'lik yatında yaptığı tatille stres attı
21:14
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
20:45
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
20:41
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
20:34
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
20:22
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
20:05
Bankta oturan yaşlı adam kalp krizi geçirdi
19:41
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
19:40
İYİ Parti kongresine katılan delege koronavirüse yakalandı! Kongreye katılan bin kişi tedirgin oldu
19:39
ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gitti
19:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 21:37:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koş başlarıyla kırılan kapıların ardından cephane çıktı: 27 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]