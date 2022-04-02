Kos-Bodrum feribot seferleri, 2 sezon sonra yeniden başladı - Son Dakika
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Kos-Bodrum feribot seferleri, 2 sezon sonra yeniden başladı

02.04.2022 16:35
Kos-Bodrum feribot seferleri, 2 sezon sonra yeniden başladı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Bodrum Cruise Port Limanı'na, pandemi nedeniyle 2 sezon aradan sonra Yunanistan'ın Kos Adası'ndan ilk feribot seferi yapıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Bodrum Cruise Port Limanı'na, pandemi nedeniyle 2 sezon aradan sonra Yunanistan'ın Kos Adası'ndan ilk feribot seferi yapıldı.

Yunanistan'ın Kos Adası ile Bodrum arasında pandemi nedeniyle durdurulan ve 2 sezondur yapılamayan feribot seferleri, yeniden başladı. Kos'tan ilk feribot, bugün Bodrum'a geldi. Kos-Bodrum seferini yapan 'Rodon' isimli katamaran, 56 yolcu getirdi.

Seferlerin haftada 3 veya 4 gün olarak yapılmasının beklendiğini belirten Bodrum Cruise Port Genel Müdürü Haluk Hızlan, "Hem kruvaziyer turizmi hem de Kos Adası seferlerinin başlaması sevindirici. 2022 Bodrum turizmi için iyi bir sezon olacak" dedi.

Kos-Bodrum feribot seferleri, 2 sezon sonra yeniden başladı
Kos-Bodrum feribot seferleri, 2 sezon sonra yeniden başladı
Kos-Bodrum feribot seferleri, 2 sezon sonra yeniden başladı
Kos-Bodrum feribot seferleri, 2 sezon sonra yeniden başladı
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20 ülke 64 kulüp 312 sporcu kıyasıya yarışacak 20 ülke 64 kulüp 312 sporcu kıyasıya yarışacak 2 yılın ardında Kos-Bodrum feribot seferleri yeniden başladı 2 yılın ardında Kos-Bodrum feribot seferleri yeniden başladı

Yunanistan, Kos Adası, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kos-Bodrum feribot seferleri, 2 sezon sonra yeniden başladı - Son Dakika


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