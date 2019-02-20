Koşabiliyorken Koş' Projesi İlk Günkü Gibi Devam Ediyor
1 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen "Koşabiliyorken Koş" adlı proje, Karabük'te devam ediyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen "Koşabiliyorken Koş" adlı proje, Karabük
'te devam ediyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
ve Safranbolu
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen "Koşabiliyorken Koş" adlı proje, Karabük'te devam ediyor. Türkiye
genelinde spor kültürünün yaygınlaştırılması için 7 yıl önce başlatılan, halkın sağlıklı ve bilinçli spor yapabilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Koşabiliyorken Koş' projesi Karabük'te etkinliklerine devam ediyor. Haftada 3 gün halka açık ve ücretsiz olarak pilates ve fitness etkinlikleri devam ederken hava şartlarının iyi olduğu günlerde açık havada yürüyüş yapılıyor. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:32 Kaynak: İHA
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