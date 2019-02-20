Son Dakika Haberleri: Koşabiliyorken Koş' Projesi İlk Günkü Gibi Devam Ediyor

Koşabiliyorken Koş' Projesi İlk Günkü Gibi Devam Ediyor

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen "Koşabiliyorken Koş" adlı proje, Karabük'te devam ediyor.

Koşabiliyorken Koş' Projesi İlk Günkü Gibi Devam Ediyor, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen "Koşabiliyorken Koş" adlı proje, Karabük'te devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Safranbolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen "Koşabiliyorken Koş" adlı proje, Karabük'te devam ediyor.

Türkiye genelinde spor kültürünün yaygınlaştırılması için 7 yıl önce başlatılan, halkın sağlıklı ve bilinçli spor yapabilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Koşabiliyorken Koş' projesi Karabük'te etkinliklerine devam ediyor. Haftada 3 gün halka açık ve ücretsiz olarak pilates ve fitness etkinlikleri devam ederken hava şartlarının iyi olduğu günlerde açık havada yürüyüş yapılıyor. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:32 Kaynak: İHA

Safranbolu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Karabük, Spor
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