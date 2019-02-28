Son Dakika Haberleri: Koşal, Bazı İlçelerin Kaymakamlarını Ağırladı

Koşal, Bazı İlçelerin Kaymakamlarını Ağırladı

1 saat önce

Kavak Kaymakamı Recep Koşal, bazı ilçelerin kaymakamlarını misafir etti.

Koşal, Bazı İlçelerin Kaymakamlarını Ağırladı, System.String[]
Kavak Kaymakamı Recep Koşal, bazı ilçelerin kaymakamlarını misafir etti.

Koşal, Ladik Kaymakamı Muhammet Çiftci, Salıpazarı Kaymakamı Ali Osman Bulut ve Ayvacık Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun'u makamında ağırladı.

Koşal, Çiftci, Bulut ve Uzun, daha sonra Kavak İlçe Jandarma Komutan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse'yi yeni hizmet binasında ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karaköse, yeni hizmet binasının konum olarak daha uygun yerde ve kullanışlı olduğunu söyledi.

Koşal, Çiftci, Bulut ve Uzun, ardından ilçedeki bir tavuk kesim ve paketleme tesisinde incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlere Kavak Emniyet Müdür Vekili Seyfettin Güveli, Ayvacık Emniyet Amiri Vekili Faruk Türk ve Salıpazarı Emniyet Amiri Vekili İbrahim Özden de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:26 Kaynak: AA

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