Son Dakika Haberleri: Koşal'dan Kenevir Ekimi Açıklaması

Koşal'dan Kenevir Ekimi Açıklaması

47 dakika önce

Kavak Kaymakamı Recep Koşal, kenevir ekimi yapmak için başvuruda bulunan bir kişiye izin verdikleri bildirdi.

Koşal'dan Kenevir Ekimi Açıklaması, System.String[]
Kavak Kaymakamı Recep Koşal, kenevir ekimi yapmak için başvuruda bulunan bir kişiye izin verdikleri bildirdi.

Koşal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Kenevir yetiştirilecek yerlerde, ekiminin izne bağlanması, gerekli kontrollerin yapılması ve izinsiz ekimlere uygulanacak işlemlere ilişkin esaslar belirlenirken, 2016'da Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğle Samsun ve dolayısıyla Kavak ilçesinde de kenevir ekiminin serbest hale getirildiğine işaret etti.

Kenevir ekimi yapacak çiftçilerin, 1 Nisan 2019 tarihine kadar Kaymakamlık makamına başvuruda bulunması gerektiğini hatırlatan Koşal, şu ana kadar 5 bin 500 metrekarelik alanda kenevir ekimi yapmak isteyen bir çiftçiye izin verildiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:49 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kavak, Kenevir, Güncel
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