Koşal'dan Kenevir Ekimi Açıklaması

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Erdoğan'ın "Yavaş'ın Seçim Öncesi veya Sonrası Ne Olacağı Belli Değil" Çıkışına Yavaş'tan Yanıt

İşte İşsizliğin En Yüksek ve En Düşük Olduğu İller