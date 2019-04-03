Son Dakika Haberleri: Koşal'dan Okul ve Pansiyon Ziyareti

Koşal'dan Okul ve Pansiyon Ziyareti

12 dakika önce

Kavak Kaymakamı Recep Koşal, Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi ve öğrenci pansiyonunu ziyaret etti.

Koşal'dan Okul ve Pansiyon Ziyareti, System.String[]
Kavak Kaymakamı Recep Koşal, Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi ve öğrenci pansiyonunu ziyaret etti.

Okul Müdürü Kenan Bilen'den çalışmaları hakkında bilgi alan Koşal, daha sonra çalışma büroları, öğrenci pansiyonu, yatakhane ve mutfakta incemeler bulunarak, öğrencilerle yemek yedi.

Yemek memnuniyeti hakkında öğrencilerle sohbet eden Koşal, "Anne ve babalarınız sizleri bize emanet etti. Bizler de sizlere önem veriyoruz. Daha önceleri olduğu gibi bundan sonra da inceleme ve kontrollere devam edeceğim." dedi.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük ile Şube Müdürü Abdullah Yangöz de bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:08 Kaynak: AA

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