Koşal'dan Şehit Ailesine Ziyaret

Kavak
Kaymakamı Recep Koşal, şehit Jandarma Komando
Er Gültekin Akyol'un ailesini ziyaret etti.
Koşal, Şırnak
'ın Uludere
ilçesi Taşdelen
Sınır Karakol Komutanlığında görevliyken 15 Mayıs 1992 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan silahlı saldırıda şarapnel parçası isabet etmesi sonucu şehit olan Jandarma Komando Er Akyol'un Alaçamderesi Mahallesi'nde yaşayan annesi Arife ve babası Veysel Akyol'u ziyaret ederek talep ve sorunlarını dinledi.
Devletin şehit ailelerine verdiği öneme dikkat çeken Kaymakam Koşal, kendilerinin devlet adına ziyarete geldiklerini söyledi.
Şehit ailelerine kapılarının 24 saat açık olduğunu vurgulayan Koşal, şunları dile getirdi:
"Devletimiz tüm imkanları ile şehit ailelerimize destek veriyor. Bizler de devletimizin temsilcisi olarak yanınızdayız. Şehitlik, vatanını, bayrağını, milletini korumak için canını veren ve peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebelerden birisidir. Sizler ise şehitlerimizin bize bıraktıkları emanetlerisiniz. Tüm kapılarımız sizlere sonuna kadar açık. İstediğiniz zaman gelebilir veya telefonla sorunlarınızı bildirebilirsiniz."
Ziyarete, Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Ayyıldız, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse
ve İlçe Emniyet Müdürü Vekili Seyfettin Güveli katıldı.