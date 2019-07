Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği 'nin kulüp başkanı Murat Cavcav, bu sezon forması için koşan ve mücadele eden genç bir takım kurma arzusunda olduklarını söyledi.Başkan Murat Cavcav ile teknik direktör Mustafa Kaplan , basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki kahvaltıya katılımlarından dolayı gazetecilere teşekkür eden Cavcav, Ankara 'daki spor medyasıyla bundan sonra daha sık bir araya gelmek istediklerini vurguladı.Zor bir dönemden geçerek yeniden ait oldukları lige dönmenin gururunu yaşadıklarını belirten Cavcav, yeni sezon için transfer çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini dile getirdi.Transfer konusuda kulüp menajeri Emrah Atasoy ve teknik direktör Mustafa Kaplan ile sürekli bir araya geldiklerini anlatan Cavcav, şu değerlendirmede bulundu:"Şu ana kadar 4 yabancı oyuncunun transferini sonuçlandırdık. Kadromuza 3 ya da 4 futbolcu daha katıp yabancı oyuncu transferini sonlandırmayı düşünüyoruz. Altyapımızdan 7 genç oyuncumuzu kampa götüreceğiz. Hocamız ile değerlendirmeyi yaparak katkı sağlayacak oyuncuları kadromuza katacağız. Bu sene forması için koşan ve mücadele eden genç bir takım kuracağız. Bu işler aceleye gelmez. Hata yapmamaya çalışıyoruz. Doğru transferler yapmayı düşünüyoruz. İnşallah bu sezon iyi bir Gençlerbirliği izleyeceğiz."Cavcav, yerli futbolcu transferi konusunda da çalışmaların sürdüğünü aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Dün Sefa Yılmaz arkadaşımızı kadromuza kattık. Görüştüğümüz, izlediğimiz oyuncular var ama şu anda bitmediği için isim söylemek istemiyorum. Transfer dönemi eylül ayında bitiyor. Uzun bir zaman var. Panik yapmamıza gerek yok. Taraftarlarımız hiç acele etmesinler. Her şeyi doğru yapmaya çalışıyoruz. İnce eleyip sık dokuyoruz. Güzel bir takım kurarak Gençlerbirliği'ni korkulu bir deplasman takımı yapmak istiyoruz.""Savunma oyuncusu Yıldırım Mert Çetin için herhangi bir teklif var mı?" yönündeki soruya Cavcav, "Bu tarz haberler bize de geliyor. Ama şu ana kadar herhangi bir resmi teklif yok. Böyle bir teklif gelirse yönetim ve teknik heyet olarak oturup, konuşuruz. Ona göre bir karar veririz." yanıtını verdi.Başkan Cavcav, yeni sezonda kadroda yer verilmeyen Selçuk Şahin ile ilgili soru üzerine, "Kendisi geçen yıl kulübün ağabeyi pozisyonundaydı. Ağabeylik de yaptı. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu profesyonel bir iş. Futbolcular gelir futbolcular gider. Bundan daha normal bir şey olacağını düşünmüyorum. Yönetim ve teknik heyetin aldığı bir karar. Kadro yapılanması var, böyle uygun gördük ve böyle bir şeye karar verdik." yorumunu yaptı."Mustafa Kaplan'a inanıyorum""Mustafa Kaplan rahmetli babamın uzun yıllar yanından ayırmadığı bir hocamız." diyen Cavcav, "Ben de o doğrultuda Mustafa hocaya güvenerek takımın başına getirdim. Bizi mahcup etmeceğini biliyorum. Kendisine de inanıyorum. Gençlerbirliği için her şeyini verebilecek bir kişi. İyi bir başlangıç yaparak, üst sıralarda oynamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.Teknik direktör Mustafa Kaplan ise bildiği bir camiaya tekrar gelmenin kendisini son derece mutlu ettiğini belirtti.İlhan Cavcav ile uzun yıllar çalıştığını anlatan Kaplan, "Şimdi de inşallah uzun yıllar Murat başkanımızla çalışırım. Bana bu görevi verdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Başkanımız gerekli her şeyi söylemiştir. Kendi özümüze dönerek, oradan oyuncular çıkararak altyapıya verdiğimiz önemi bir kez daha gösterdik. Geçmiş yıllarda çıkardığımız oyunculara yenilerini eklemek istiyoruz. Saha içerisinde iyi bir Gençlerbirliği olacak." diye konuştu."Bu sene menajerlerle çalışmıyoruz, kendilerini kulübe de almıyoruz." diyen Kaplan, şunları kaydetti:"En son aldığımız Sefa Yılmaz'dan da örnek verebiliriz. Oyuncuyu alırken kulübümüzden hiçbir menajerlik parası çıkmamıştır. Görüştüğümüz oyuncular var. Bu oyuncuların bulunduğu kulüpler var. Ön bölgeye alacağımız 3 oyuncu daha var. Menajerlere de duyurmak istemiyoruz. 7 genç oyuncu kamp kadrosunda yer aldı. Yerli oyuncuları daha çok tercih etmek istiyoruz. Türkiye 'de 18 kulübün en az 15'inin mali sıkıntıları oluyor. Biz özümüze dönüp bu sıkıntıları daha aza düşürmek istiyoruz. Çoğu kulübün transfer yasağı var. Bizim böyle bir problemimiz yok."Gol motivasyonu için 'altın'Teknik direktör Mustafa Kaplan, geçen sezon MKE Ankaragücü 'nde uyguladığı gol atan ve asist yapan futbolculara motivasyon amaçlı altın hediye edilmesi uygulamasına Gençlerbirliği'nde de devam edeceklerini belirtti.Başkan Cavcav, kahvaltı sonrası gazetecilere takımın yeni sezon formasını hediye etti.