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Son Dakika Güncel Koşarak apartman bahçesine atladı

Koşarak apartman bahçesine atladı

1 saat önce

Koşarak apartman bahçesine atladıKARABÜK'te, Yusuf Y. (23) koşarak 5 metreden apartman bahçesine atladı.

Koşarak apartman bahçesine atladı

KARABÜK'te, Yusuf Y. (23) koşarak 5 metreden apartman bahçesine atladı. Yusuf Y. yaralanırken, atlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde 100. Yıl Mahallesi 1073 Nolu Cadde'de meydana geldi. Yusuf Y., caddede bir süre gezinip 5 katlı apartmanın bahçesini inceledi. Daha sonra geri geri açılıp hızla koşarak 5 metre yükseklikten demir korkulukları aşıp bahçeye atladı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri yaralanan Yusuf Y.?yi ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yusuf Y.?nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan olay sırasında kamyonete eşya taşıyanların hemen yanlarındaki olaydan hiçbir şeyden habersiz şekilde eşya taşımaları dikkat çekti. Yusuf Y.?nin atlama anını cep telefonuna kaydettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Koşarak apartman bahçesine atladı

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:34 Kaynak: DHA
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