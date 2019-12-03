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Koşarak karşıya geçerken otomobil çarptı

6 saat önce

Uşak'ta koşarak karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına otomobil çarptı.

Uşak'ta koşarak karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Kadının ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Uşak- Ankara karayolunda, TOKİ konutları civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Emre H. idaresindeki 48 LU 388 plakalı otomobil, pazar arabasıyla birlikte koşarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Satı Selvi'ye (58) hızla çarptı. Olay esnasında bölgede bulunanların dur ikazına rağmen karşıdan karşıya geçmeye çalışan Selvi, kaza sonucu yaklaşık 5 metre ileriye savrularak ağır yaralandı. Bölgedekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Selvi yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

Koşarak karşıya geçerken otomobil çarptı

Ankara, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:30 Kaynak: İHA
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