M.G.'nin bıçaklı saldırısı sonrası bacağından yaralanan M.D., olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Saldırgan M.G. ise olayı gerçekleştirdiği bıçakla birlikte Asayiş Büro ekibi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Koşarak yanına gidip yumruk attığı kişinin bıçaklı saldırısına uğradı: O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

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