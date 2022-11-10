Koşarak yanına gidip yumruk attığı kişinin bıçaklı saldırısına uğradı: O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Koşarak yanına gidip yumruk attığı kişinin bıçaklı saldırısına uğradı: O anlar kameraya yansıdı

10.11.2022 09:13
Koşarak yanına gidip yumruk attığı kişinin bıçaklı saldırısına uğradı: O anlar kameraya yansıdı

Tekirdağ'da yolda bir kişinin arkasından gidip yumruk atan şahıs bıçaklandı.

Tekirdağ'da yolda bir kişinin arkasından gidip yumruk atan şahıs bıçaklandı.

Olay, Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Metiner 2. Sokak üzeri Perşembe pazarı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre M.D. isimli şahıs, daha önce küfürleşme nedeniyle husumet yaşadığı M.G.'yi yaya halindeyken görüp koşarak yanına gitti. M.D.'nin yumruk atması sonucu ikili arasında kavga çıktı.

M.G.'nin bıçaklı saldırısı sonrası bacağından yaralanan M.D., olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Saldırgan M.G. ise olayı gerçekleştirdiği bıçakla birlikte Asayiş Büro ekibi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Koşarak yanına gidip yumruk attığı kişinin bıçaklı saldırısına uğradı: O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Koşarak yanına gidip yumruk attığı kişinin bıçaklı saldırısına uğradı: O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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