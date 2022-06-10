Koşarak yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi Zeytinlibahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan bir çocuğa, otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup, yaralanan çocuğa, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, tedavi altına alındı.

Mersin 'de koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğa otomobil çarptı. Kazada yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alınırken, kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA

Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

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