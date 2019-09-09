KOSBİ'de ilk ders heyecanı

KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik Mesleki ve Anadolu Lisesi törenle açıldı

İzmir'in kurtuluş günü olan 09.09.2019 tarihinde saatler 09.09'u gösterirken kapılarını öğrencilerine açan okulda sanayicilerle birlikte dal ve alanlar belirlenirken, ilk yıl 120 öğrenci eğitim-öğretim görecek.

Yapımına 5 ay önce başlanan ve olağanüstü bir çaba harcanarak 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılına yetiştirilen okulun açılışına Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Yılmaz, okulu bölgeye kazandıran İş İnsanı Ali Rıza Çelik, Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Haluk Meriç, BAYOSB Bölge Müdürü Figen Akdemir ile birlikte bölge sanayicileri, öğrenci velileri ve davetliler katıldı.

İşiniz hazır olacak

Törende konuşan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, kendisinin de eğitimci olduğuna işaret ederek, sanayicilerin en çok ihtiyaç duyduğu ara elaman ihtiyacını organize sanayi bölgesinde okul kurarak bölgeye kazandıran herkese teşekkür etti. Burada yetişen öğrencilerin işinin hazır olacağını ifade eden Karakayalı, "Siz çok şanslısınız. Meslek sahibi olacaksınız. Bunun kıymetini bilin. Benim elimde 4 bin tane iş arayan kişinin özgeçmişi var. Hepsi de 'ne iş olsa yaparım' diyor. Siz buradan mezun olunca mesleğiniz olacak ve daha kolay iş bulacaksınız" diye konuştu.

Kaymakam teşekkür etti

Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya da okul ihtiyacı olan bir bölgeye bu meslek lisesini kazandıranlara teşekkür ederek, "Meslek Lisesi binasını kuran İş insanımız Ali Rıza Çelik'e öncelikle teşekkür ediyorum.Bu okul 5 ay gibi kısa sürede üstün bir çaba harcayarak kuruldu. Biz de elimizden gelen her türlü desteği vererek bu okulun daha iyi noktalara gelmesi için çalışacağız" dedi.

Okulu bölgeye kazandıran İş İnsanı Ali Rıza Çelik ise bugün çok heyecanlı olduğuna dikkat çekerek, öğrencilik yıllarını anımsadığını söyledi. Köyde yetişen bir insan olarak eğitim sayesinde hayatının değiştiğini ve bugün iş insanı olarak ülkesine hizmet ettiğini dile getiren Çelik, bu okulda okuyan öğrenciler de edindikleri meslek ve bilgi birikimleri ile hayatlarına güzel bir şekilde yön vereceklerine inandığını kaydetti.

Öğrenciler yetkinlikleriyle fark yaratacak"

Birçok zorluğu aşarak, büyük emekler harcayarak ve eğitim aşığı İş İnsanı Ali Rıza Çelik'in büyük destekleri ile 5 ay gibi kısa sürede okulu açtıklarını anlatan KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, emeği geçen herkese teşekkür etti. Eğitimci bir insan olarak bölgeye bir okul kazandırmanın hayalini kurduğunu ve bugün bu hayalini gerçekleştirmenin heyecanını yaşadığını anlatan Porsuk, bu okulda yetişen öğrencilerin ülkelerine önemli katkılar yapacağından şüphesi olmadığını vurguladı.